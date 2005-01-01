ТРУДОУСТРОЙСТВО В ПОЛЬШЕ И ЧЕХИИ или ПУТЬ К ЕВРОПЕ

Польша и Чехия – страны, пользующиеся особой популярностью среди желающих найти работу за границей и предлагающие похожие условия трудоустройства для соискателей. Давайте поговорим о каждой из них.

ПОЛЬША

Заработок в этой стране для наших соотечественников найдется однозначно. В сопоставлении с условиями труда и его оплатой в некоторых регионах Украины Польша однозначно выигрывает. Толерантное миграционное законодательство является еще одним плюсом. Переезд в эту страну на постоянное место жительства может стать ступенью на пути в мечте обосноваться в Европе.

В Польше крупнейший рынок труда и множество вакансий. Мигрантов из нашей страны принимают с удовольствием, восполняя собственный рыночный дефицит в условиях стабильного экономического роста, поскольку россияне образованнее, грамотнее и опытнее других соискателей постсоветского пространства. Особенно ценятся высококлассные инженеры, строители, врачи, востребованы рабочие фабрик и заводов.

С учетом специфики деятельности работа в Польше днепр оплачивается в диапазоне 4,5 — 6,5 тыс. злотых (31 — 55 тыс. гривен) в месяц. На зарплату в этих же пределах можете рассчитывать, работая водителем, оператором станка, сборщиком, монтажником и другим квалифицированным специалистом.

Помимо возможности найти высокооплачиваемую работу, преимуществами жизни в Польше станут: низкая стоимость недвижимости и аренды жилья, ухоженность дворов, дорог, инфраструктуры городов, качество и доступность продуктов, дружелюбие поляков. Хорошо отлаженная транспортная логистика позволяет недорого путешествовать по всей Европе (Германия, Словакия, Чехия, Венгрия, Прибалтика).

ЧЕХИЯ

Чехия отличается особой популярностью среди желающих найти работу за границей. Крупнейший сектор иностранных рабочих в стране представляют украинцы, между тем россиян и белорусов здесь действительно много. Причин несколько: географическая близость страны, схожесть языка и образа мышления в совокупности с условиями труда европейского уровня и его оплатой. В столице Чехии — Праге, зарплаты значительно выше, чем в других городах.

Самые востребованные профессии здесь: официант, повар, сварщик, торговый представитель, водитель грузовиков, оператор или наладчик. Без специального образования и навыков возьмут охранником, консультантом, продавцом. Причем, легальная работа в Чехии предлагает много вакансий и работодатели готовы брать молодежь, только что получившую профессиональное или высшее образование, не имеющую никакого опыта.

С учетом профессии здесь можно заработать в среднем за месяц 29,7 – 42,7 тыс. крон (37 – 53 тыс. гривен). В Чехии, как и в прочих странах Европы, одной из самых высокооплачиваемых остаётся профессия медицинского работника с высшим образованием. Врачи в Чехии имеют доход до 66,0 тыс. крон (82 тыс. гривен).

Перебраться в Чехию, помимо достойной оплаты труда, можно еще в целом из-за высокого уровня жизни: цены значительно ниже других стран Европы, знаменитая на весь мир архитектура, безопасность на дорогах, бесплатное высшее образование, экология.