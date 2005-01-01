Напередодні запуску ринку землі: що чекає українських фермерів і іноземців

Глава держави фактично дав старт продажу землі з 1 липня.

Президент Володимир Зеленський приїхав на форум "Україна 30. Земля" і під час виступу підписав законопроект №2194 про проведення земельної децентралізації. Таким чином, він фактично перерізав символічну стрічку, даючи старт відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року. Тим більше що на минулому тижні парламент прийняв закон про електронні аукціонах і юридичних перешкод для відкриття ринку ніби як і не залишилося. Правда, опозиція наполягає на проведенні референдуму. Але ініціювання цієї події за місяць до запуску продажу земель сільгосппризначення виглядає більше піар-ходом, ніж реальною спробою заблокувати запуск ринку землі.

Що заявив президент

Під час свого виступу на форум "Україна 30. Земля" Володимир Зеленський традиційно згадував попередників, які тільки говорили про ринок землі, але запускати його відмовлялися.

За його словами, за час мораторію на продаж землі деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю площею майже 2 півострова Крим.

- Майже 20 років з боку влади було все що завгодно, крім справ, - заявив Зеленський. - Вони обіцяли, маніпулювали, навіть їли землю на трибуні ВР, лякали, що землю вагонами вивезуть за кордон, але, найстрашніше, вони позбавили 7 млн громадян їх конституційного права - права власності на землю. Люди не могли розпоряджатися землею, не могли продавати, купувати її, як це робиться в багатьох країнах. Для українців діяв мораторій, як у Венесуелі або Північної Кореї. За час мораторію вмерли майже 1 млн землевласників, а вартість гектара сільськогосподарської землі стала найнижчою в Європі.

За словами президента, політики і чиновники всі ці роки користувалися землею в обхід мораторію.

- Колишні парламенти всередині країни фактично утворили офшор площею понад 8 млн га. Це сірий тіньовий ринок, де землю купували, продавали і заробляли мільйони без сплати податків, офіційного працевлаштування та соціальних гарантій для людей.

За його словами, за попередніми підрахунками, було присвоєно близько 5 млн га державних земель.

Отже, глава держави підписав закон №2194, який передбачає передачу земель державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі) в комунальну власність сільських, селищних, міських рад.

- Це закон, який чітко закріплює, що продавати і купувати землю можуть тільки українці, - зазначив Зеленський.

Лазівки для іноземців

Правда, експерти вже знайшли варіанти для іноземних компаній отримати контроль над українськими землями. Схема ця не зовсім законна, але, з огляду на рівень української корупції, цілком робоча.

Справа в тому, що законопроекти, які були прийняті в парламенті, дозволяють іноземцям купувати несільськогосподарські землі. Тобто ті ділянки, на яких можна щось побудувати або вести бізнес. І ось тут з'являється цікавий момент. Місцева влада має можливість змінювати статус землі.

Тому експерти говорять, що цілком можлива схема, коли ОТГ (об'єднана територіальна громада) змінює цільове призначення землі, виводячи її з статусу сільськогосподарської, передає або продає її якійсь українській компанії, а після цього вже саму компанію купують іноземці. В результаті іноземці через українську компанію будуть володіти землею, яка формально не є сільськогосподарською, але насправді на ній будуть вирощуватися сільгоспкультури.

Багато критики майбутнього ринку землі звучить і від екологів. Нові закони спрощують багато дозвільні процедури, а функції контролю покладаються на органи місцевого самоврядування. Експерти кажуть, що це створює екологічні ризики і ризики неконтрольованої забудови.

Основні параметри ринку

Як би там не було, але з 1 липня власники сільськогосподарських паїв зможуть продавати свої земельні ділянки сільськогосподарського призначення таким категоріям покупців: громадянам України, юридичним особам України, якими володіють тільки громадяни України, державі або територіальній громаді. Громадяни можуть здійснювати угоду безпосередньо, в той же час продаж землі, яка знаходиться у власності держави або ОТГ, повинна буде проходити на електронних аукціонах.

Сам ринок землі будуть запускатися в кілька етапів. З 1 липня 2021 року землю можна буде продати лише фізичним особам, громадянам України. Максимальний розмір ділянки - 100 гектарів на людину. А з 1 січня 2024 року землю можна буде продати і юридичним особам. При цьому максимальний розмір покупки "в одні руки" може становити 10 тис. Га.

При цьому на законодавчому рівні вводиться заборона на продаж землі:

іноземцям до проведення референдуму;

компаніям-офшорам;

росіянам і представникам терористів;

ділянок державної та комунальної власності;

ділянок, розташованих ближче 50 км до держкордону.

Що буде з ціною

У переддень відкриття ринку землі гектари почали дорожчати, але не так сильно, як передбачалося раніше. Зростання цін в рази не спостерігається. Так, вартість оренди сільськогосподарських земель в Україні зросла в середньому на 6,5% в 2020 році і склала 3378 грн за гектар. Тобто земля подорожчала в середньому на рівень інфляції. Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Правда, зміна цін була нерівномірною. У деяких областях середній розмір річної орендної плати становить понад 15% нормативної грошової оцінки земель. Це, на думку експертів, свідчить про досить високу конкуренцію за права використання землі, яка, швидше за все, залишиться і надалі високою після запуску ринку сільськогосподарських земель.

На сьогодні найбільший розмір орендної плати - в центральних областях України. Нижче розмір орендної плати в південних і східних областях пояснюється меншою продуктивністю земель через більш посушливий клімат.

Правда, економісти кажуть, що вартість землі на рівні навіть 2-3 тисяч доларів за гектар, як продають землю в сусідніх країнах, - це буде поки недосяжна ціна для власників паїв. Економіст Олексій Кущ вважає, що середня ціна гектара після запуску ринку в середньому буде близько 1 тис. дол., За винятком деяких районів Черкаської та Полтавської областей, де дуже родючий грунт, і там вона буде дорожче. При цьому на півдні країни ціна буде нижчою - близько 700 доларів за гектар.

- Фактор стримування цін полягає в тому, що наші чорноземи генерують низький рівень доданої вартості, - каже Кущ. - Щоб росла вартість оренди, потрібно збільшувати рівень доданої вартості в аграрному виробництві.

Тільки після цього, за словами експерта, буде рости вартість землі.