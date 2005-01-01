Советы по грамотному обустройству офиса и покупке мебели

Все большие и хорошие деньги в наше время зарабатывают в оборудованном и оснащённом помещении. В нём должно быть уютно, комфортно. Задолго до открытия надо продумать стиль оформления, расположение кабинетов, число рабочих мест. И непременно понадобится качественная офисная мебель, вот такая. Именно с выбора столов, стульев и полок начинают эту непростую работу.

Порядок, простор, эргономичность

Перед покупкой мебельных атрибутов важно учесть массу факторов. И доступная цена должна стоять не на первом месте. Сначала надо подумать о предметах для руководителя. Его мебель всегда немного лучше, чем у подчинённых. Отлично, если есть деньги на кожаные кресла. Не стоит забывать про рост и прочие анатомические данные босса. Он не имеет права в работе испытывать дискомфорт. К его столу примыкает брифинг-приставка. Она поможет расположить посетителя, за ней удобно выслушивать подчинённых и одаривать их ценными указаниями. При покупке любой мебели важно учитывать:

Число сотрудников.

Качество материалов и фурнитуры.

Пожелание коллектива.

Подходящие цвета и корпоративную направленность.

Безупречность, шик, лоск.

Габариты помещения.

Не стоит растягивать закупку на несколько заходов. Лишь целевая покупка позволит выдержать единую цветовую гамму. Только так можно рассчитывать на скидку и прилично сэкономить на привозке. Предварительно составляют план комнат, делают схематический чертёж. Избыток мебели всегда вредит, он будет отнимать пространство, свет и чистый воздух.

Стойку в приёмной или в холле придётся заказывать в индивидуальном порядке. Она должна учитывать объём помещения, создавать комфортные условия для написания заявлений, подачи документов. Помните про мебель для отдыха, шкафы для одежды и бумаг. Мудрый руководитель всегда купит атрибуты для чаепития или обеденного перерыва. Простой журнальный столик создаст атмосферу гостеприимности и раскованности.

Советы по оформлению

Если использовать корпоративные тона не получится, то приветствуется коричневый цвет для мебели и светлые материалы для отделки стен, потолка. Качественная освещённость - это отсутствие ошибок, утомляемости, желания быстро уйти. На стенах можно повесить дипломы, календарь, часы, картину, мотивационные плакаты. Помещение можно дополнить сувенирами и образцами предлагаемой продукции. Ошибается руководитель, который:

Игнорирует мнение сотрудников.

Не любит цветы, рыбок и элементы уюта.

Захламляет офис документами.

Не покупает специальную мебель для гаджетов и оргтехники.

Не думает о лоске и шикарном виде.

Игнорирует консультации дизайнера.

Лишь нормальная обстановка расположит к себе, заставит уважать и ценить. Миллионные контракты не принято подписывать на скрипящих стульях и столах эпохи развитого социализма. Респектабельность в наши дни дорого стоит и высоко ценится!