РНБО: Україну покинули всі "злодії в законі"

В Україні не залишилося жодного "злодія в законі", стверджує секретар РНБО Данилов. Крім того, в країні значилися ще 111 кримінальних авторитетів різних рангів. Зараз з них залишилися тільки 42. 36 видворено з країни, а 33 - під слідством.

Тридцять чотири "злодія в законі" поїхали з України після введення санкцій, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

Крім того, в країні значилися ще 111 кримінальних авторитети різних рангів. Зараз з них залишилися тільки 42. 36 видворено з країни, а 33 - під слідством.

Нагадаємо, 14 травня стало відомо, що РНБО ввів санкції проти 557 злодіїв в законі і 111 іноземних громадян, яких вважають кримінальними авторитетами.

20 травня ЗМІ повідомили про затримання двох "злодіїв в законі", відомих під прізвиськами Умка і Лаша Сван. Українські поліцейські назвали їх найвпливовішими кримінальними авторитетами. Чоловіків звинувачують в "встановленні або поширення злочинного впливу".