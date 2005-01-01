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Как выбрать качественную флешку для современной автомагнитолы
Если автовладелец любит послушать музыку в дороге, то ему необходимо приобрести качественную флешку для автомагнитолы. В моделях магнитол старого образца отсутствует подключение типа USB. Для них требуется различные переходники и адаптеры. В современных автомобилях такой разъем есть и достаточно приобрести качественную флешку, чтобы музыки хватило на долгое время.
Как подобрать носитель
В первую очередь следует подобрать подходящий формат. Для флешки это будет FAT32. Именно такой формат подходит для автомагнитолы. Но есть и другие критерии, на которые важно обратить внимание при выборе флешки:
Все характеристики можно узнать в инструкции к музыкальному устройству.
Как форматировать и записать музыку
Перед тем как заниматься форматированием флешки, следует сохранить с нее всю необходимую информацию, поскольку она при форматировании удалится.
Для запуска процесса форматирования следует в гаджете вызвать специальное меню и нажать строку меню с надписью «форматировать».
Записывать музыку необходимо в том формате, который читает автомагнитола. Некоторые устройства не читают музыку, если она написана на кириллице. В таком случае необходимо переименовать музыку и написать ее название на латинице.
Запись на флешку производится с ноутбука или с компьютера. При этом можно просто перетащить файлы на иконку носителя или сделать по-другому. Понадобится выбрать в списке меню строчку «копировать» и затем на иконке устройства найти в списке «вставить».
Для подключения флешки в автомагнитоле, ее необходимо вставить в нужный разъем, который расположен на корпусе магнитолы. Рекомендуется это делать при уже включенной магнитоле, в противном случае может возникнуть сбой программного обеспечения.
Где купить
При покупке флешки лучше обращаться к проверенным производителям, которые смогут гарантировать качество и предоставят широкий ассортимент продукции по доступной цене. У таких производителей весь товар сертифицирован и имеет соответствующую документацию. Такое устройство прослужит долгие годы и не один раз будет форматирована. Неправильно подобранная флешка может не только привести к отсутствию музыки, но и к замыканию в старой, но рабочей магнитоле.
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