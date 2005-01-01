Как выбрать качественную флешку для современной автомагнитолы

Если автовладелец любит послушать музыку в дороге, то ему необходимо приобрести качественную флешку для автомагнитолы. В моделях магнитол старого образца отсутствует подключение типа USB. Для них требуется различные переходники и адаптеры. В современных автомобилях такой разъем есть и достаточно приобрести качественную флешку, чтобы музыки хватило на долгое время.

Как подобрать носитель

В первую очередь следует подобрать подходящий формат. Для флешки это будет FAT32. Именно такой формат подходит для автомагнитолы. Но есть и другие критерии, на которые важно обратить внимание при выборе флешки:

размер флешки – если она всовывается в разъем спереди в магнитоле, то крупного размера носитель быстро сломается;

для маленькой модели необходима качественная защита от вибрации, перепадов температур и других внешних воздействий;

объем флешки – не стоит выбирать слишком большую, поскольку магнитола не всегда сможет прочитать файлы, достаточно 4 Гб.

Все характеристики можно узнать в инструкции к музыкальному устройству.

Как форматировать и записать музыку

Перед тем как заниматься форматированием флешки, следует сохранить с нее всю необходимую информацию, поскольку она при форматировании удалится.

Для запуска процесса форматирования следует в гаджете вызвать специальное меню и нажать строку меню с надписью «форматировать».

Записывать музыку необходимо в том формате, который читает автомагнитола. Некоторые устройства не читают музыку, если она написана на кириллице. В таком случае необходимо переименовать музыку и написать ее название на латинице.

Запись на флешку производится с ноутбука или с компьютера. При этом можно просто перетащить файлы на иконку носителя или сделать по-другому. Понадобится выбрать в списке меню строчку «копировать» и затем на иконке устройства найти в списке «вставить».

Для подключения флешки в автомагнитоле, ее необходимо вставить в нужный разъем, который расположен на корпусе магнитолы. Рекомендуется это делать при уже включенной магнитоле, в противном случае может возникнуть сбой программного обеспечения.

Где купить

При покупке флешки лучше обращаться к проверенным производителям, которые смогут гарантировать качество и предоставят широкий ассортимент продукции по доступной цене. У таких производителей весь товар сертифицирован и имеет соответствующую документацию. Такое устройство прослужит долгие годы и не один раз будет форматирована. Неправильно подобранная флешка может не только привести к отсутствию музыки, но и к замыканию в старой, но рабочей магнитоле.