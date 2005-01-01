Профессиональная косметика Soskin — здоровая и красивая кожа изнутри

Soskin Paris — французский бренд, представляющий натуральную, экологически чистую и безопасную косметику, предназначенную для кожи лица и тела. Линия средств данной компании востребована дерматологами, косметологами и врачами-ассистентами по всему миру, так как ингредиенты препаратов целенаправленно воздействуют на проблемные участки, и в течение короткого времени восстанавливают эпидермис.

В состав косметических средств входят натуральные природные вещества, которые омолаживают и обновляют дерму на клеточном уровне. В коллекции есть осветляющие средства для лица, тонизирующая, заживляющая, а также омолаживающая с системой лифтинга косметика.

Для ежедневного ухода представлены очищающие, восстанавливающие и защищающие от солнца препараты. Омолаживающая линия 35+ разглаживает неровности, увлажняет, питает, регенерирует и вдохновляет кожу силой природы. При дисбалансе и воспалительных элементах используются регенерирующие средства.

Функции косметических препаратов

Благодаря компонентам, входящих в состав косметики, активируется перезапуск молекулярных ресурсов эпидермиса, запускается регенерация и клеточное обновление кожи. Функция косметики заключается в таких концепциях:

перезапустить;

исправить;

активировать.

Все средства производятся в косметической лаборатории во Франции, а над разработками формул работает биохимик Александр Дингас.

Формулы действуют изнутри, обеспечивая коже здоровый и красивый вид долгое время. Препараты работают с причиной возникновения дисфункции эпидермиса, а не с последствиями проблемы. Благодаря натуральным компонентам и инновационно разработанным концепциям, препараты эффективно воздействуют на кожу, при этом не перегружая ее — эффект оздоровления достигается плавно, но за короткий промежуток времени.

Линии косметики Soskin Paris

Вся линия косметологических средств сосредоточена на достижении здоровья кожи изнутри. Уникальные протоколы, разработанные доктором А. Дингас из Франции подходят разнообразным типам кожи. Каждое средство имеет назначение и применяется при определенных проблемах. Основные показания, при которых требуется воздействие натуральной косметики такие:

очищение и тонизация;

проблемы жирного и сухого эпидермиса;

уход за губами и кожей вокруг глаз;

тусклый цвет лица, неровный тон, пигментация;

уход за шеей и областью декольте;

защита от солнца;

восстановление после дерматологических физиопроцедур;

мелкие морщинки кожи в 40+;

дряблость, потеря плотности и упругости в возрасте 50+.

Осветляющая линия W+ состоит из кремов, сывороток, тоников и муссов, которые воздействуют на пигментацию, выравнивая цвет кожи. После нескольких недель использования косметики из этой серии — https://www.soskin.com.ua/product-category/w-otbelivayushhaya-liniya/, цвет лица становится естественным, без пятен и веснушек. Эффект сохраняется долго, так как средство приостанавливает передачу меланина на клеточном уровне, поэтому новые пятна еще долго не появляются.

В линиях представлены средства для одноразового и каждодневного использования, а также для дневного и ночного ухода за кожей. Есть женская, мужская и детская серии. Также представлены комплексы препаратов для подростков 15+, у которых проблемная кожа с воспалительными элементами. Женщины, имеющие сухую и чувствительную кожу могут воспользоваться питательным комплектом 25+.