В Україні з'явилося ще одне нове свято

Вшановувати працівників ЦНАП будуть у вересні.

Кабінет міністрів України на засіданні 14 квітня погодив нове професійне свято - День адміністратора центру надання адміністративних послуг. Його відзначатимуть щорічно 6 вересня. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Згідно з документом, свято вводять, щоб відзначити важливу роль адміністраторів ЦНАП в забезпеченні функціонування сервісів держави.

Раніше в 2021-му році в календарі українських професійних свят з'явився День тренера -його відзначатимуть 19 липня, і День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, який вже вперше відзначили 25 травня, а надалі це робити щороку.

Також повідомлялося, що Кабмін заснував День митника. Уряд також ухвалив 19 червня відзначати День фермера. Крім того, в Україні у другу неділю листопада кожного року буде відзначатися День виноградаря і винороба.

В кінці 2020 року в Україні заснували ще два професійних свята - День скарбника України, який відзначатиметься щорічно 27 квітня, і День працівника системи фінансового моніторингу - 28 листопада.