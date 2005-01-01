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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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В Україні з'явилося ще одне нове свято
Вшановувати працівників ЦНАП будуть у вересні.
Кабінет міністрів України на засіданні 14 квітня погодив нове професійне свято - День адміністратора центру надання адміністративних послуг. Його відзначатимуть щорічно 6 вересня. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Згідно з документом, свято вводять, щоб відзначити важливу роль адміністраторів ЦНАП в забезпеченні функціонування сервісів держави.
Раніше в 2021-му році в календарі українських професійних свят з'явився День тренера -його відзначатимуть 19 липня, і День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, який вже вперше відзначили 25 травня, а надалі це робити щороку.
Також повідомлялося, що Кабмін заснував День митника. Уряд також ухвалив 19 червня відзначати День фермера. Крім того, в Україні у другу неділю листопада кожного року буде відзначатися День виноградаря і винороба.
В кінці 2020 року в Україні заснували ще два професійних свята - День скарбника України, який відзначатиметься щорічно 27 квітня, і День працівника системи фінансового моніторингу - 28 листопада.
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