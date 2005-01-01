Предпосылки к установке виниров

Улыбка – визитная карточка человека. Красивые, ухоженные зубы придают внешнему виду эффектности, ухоженности и располагают собеседника. К сожалению, не всегда можно добиться идеальной улыбки с помощью ежедневного ухода или отбеливания. В современном мире при необходимости частого общения с большим количеством людей дефекты в улыбке могут вызвать неуверенность в себе, стеснение, нежелание общаться. В таком случае помогут виниры. Это протезы, которые обычно ставятся на видимые части челюсти. Таким обзором можно получить быстрый результат по преображению улыбки за максимально короткий срок.

В каких случаях стоит использовать виниры?

Состояние зубов – это не только последствия питания и ухода за ротовой полостью, но и генетическая наследственность. Бывают случаи, когда исправить ситуацию крайне сложно. Установка виниров в таких ситуациях – абсолютно правильное решение. Установить виниры в Киеве качественно и за приемлемую цену можно в клинике Denta Derm.

В основном установка виниров рекомендуется в таких ситуациях:

неровности зубов, начальные этапы искривления зубного ряда;

видимые дефекты на эмали;

наличие диастем – сильно выраженных промежутков между зубами;

необходимость улучшения эстетической составляющей;

изменение цвета, которое невозможно исправить с помощью отбеливания;

микродентия – зубы меньше стандартного размера.

Любую из этих ситуаций исправит установка виниров, и пациент получит отличный результат.

Рекомендации перед установкой виниров

Установка протезов на зубной ряд – серьезная процедура и требует подготовки. Необходимо провести осмотр ротовой полости, и в случае необходимости провести лечение, выполнить профессиональную чистку.

Далее доктор сделает заключение об отсутствии противопоказаний к процедуре, необходимости стачивания, подберет подходящий цвет эмали. Рекомендуется также узнать нюансы ухода за протезами и понять, насколько комфортно будет с ними. Важно понимать готовность внести в свою жизнь новые привычки. Иначе результат может быть недолговечным.

При правильной подготовке к процедуре, уходе и консультации у квалифицированного специалиста виниры прослужат пациенту долго и будут радовать его и окружающих шикарной улыбкой. Данная процедура поможет вернуть здоровый вид зубов, уверенность в себе и забыть о стеснении во время широкой улыбки.

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