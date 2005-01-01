Задвижки баттерфляй и их применение

Дисковые задвижки баттерфляй используются в промышленных трубопроводах с низким давлением и большим диаметром труб. Рабочие органы поворотной заслонки движутся подобно крыльям бабочки, за счёт чего данный вид трубопроводной арматуры и получил свое название.

Данный элемент запорной арматуры используется для регулировки или перекрытия рабочего потока жидкости. Приспособление имеет целостный шток, за счёт которого получает устойчивость к разрушительному воздействию коррозии. Процесс эксплуатации обходится без гидравлических потерь. Диапазон производственных диаметров – от Ду 32/40 до Ду 1200. Рабочее давление затвора имеет следующий набор значений: Ру 6, Ру 10, Ру 16, Ру 25, Ру 40. При установке используется безпрокладковый монтаж.

Диск может быть чугунным (GJS 400), стальным (CF8M) или бронзовым. Эта часть арматуры имеет полированные края, позволяющие избежать повреждения механического уплотнения. Он поворачивается на 180° и имеет размеры, сходимые с размерами проходного диаметра. Корпус изготавливается из чугуна GJS 400. На поверхность наносится покрытие для защиты от рабочей нагрузки. Для цемента используется покрытие FLUCAST, уберегающее металлический диск от абразивного воздействия. Уплотнения седла имеют различные вариации, при этом все они подлежат замене:

EPDM;

Nitril;

VITON;

SILICON;

PTFE;

METAL / METAL.

Параметры затвора баттерфляй подбираются исходя из типа рабочей среды, для которой предназначается заслонка дисковая поворотная.

По типу крепления задвижки баттерфляй делятся на фланцевые, межфланцевые и LUG. Заслонка может иметь одинарный или двойной эксцентриситет. Изделия с производственным диаметром Ду 100 чаще других используются в работе. Управление может осуществляться при помощи рычага, маховика, электропривода или редуктора. Тип привода зависит от сферы применения запорной арматуры. Пневматический привод передаёт сжатый воздух из компрессора, находящийся под давлением не более 6 бар. Элпктропривод позволяет механизму затвора работать в полностью автоматизированном режиме.

Область применения задвижки баттерфляй распространяется на следующие системы:

отопление;

пожаротушение;

вентиляция;

кондиционирование;

водопровод;

газопровод;

орошение;

водоочистка.

Рабочая среда может состоять из жидкостей (вода, нефть, краски), газов (горячий воздух), сыпучих материалов (песок, цемент, сахар). Изделие не приспособлено для агрессивных условий, при этом не подвержено воздействию ржавчины.

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