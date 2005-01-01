У Києві влітку не працюватимуть пришкільні дитячі табори

А ось гуртки і секції закриватися не будуть.

Цього літа заклади позашкільної освіти Києва продовжать діяльність в звичайному режимі. Але пришкільні табори працювати не будуть. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу 4 червня.

- Всі заклади позашкільної освіти міста працюють в червні відповідно до свого графіку роботи. Для дітей, крім гуртків, організували різні цікаві заходи - з дотриманням усіх карантинних норм, - сказав він.

Кличко нагадав, що 42 заклади позашкільної освіти столиці відвідують майже 80 тисяч дітей. Садки продовжують працювати. Але через виявлених випадків коронавіруса тимчасово закриті 12 груп в 12 садках.

- Один садок, в Шевченківському районі, через захворювання вихователів закрили на карантин. Також на планові ремонти тимчасово закрили сім дитсадків. Дітей перевели в садки, розташовані поруч. Наповненість дітей в дитячих садках міста - понад 46%, - зазначив міський голова.

Кличко нагадав, що прийом документів для зарахування дітей до перших класів триватиме до 7 червня. Всього 1 вересня очікується надходження в школи столиці 30 тисяч дітей.