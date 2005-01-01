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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Сервіс доставки їжі та його особливості
Сучасне життя людей насичене численними подіями, що мають безпосередній вплив на їх здоров'я. Божевільний темп мегаполісів, напружений ритм роботи, постійні стреси - все призводить до надмірної втоми людського організму. А якщо додати до цього переліку необхідність щоденного приготування їжі, то вимальовується зовсім не весела картина. Без поповнення організму корисними мікроелементами людина не зможе вести повноцінне життя. Тому їй потрібно якісно і правильно харчуватися.
Але що ж робити, якщо на приготування обідів і вечерь йде величезна кількість часу, і при цьому ще потрібно приділити частинку уваги своїм домочадцям? Для вирішення такої проблеми існує служба доставки їжі додому. Замовити різноманітні страви можна через сайт ресторану https://ris.od.ua/ в Одесі, де по-справжньому смачно. Ті люди, які хоч раз скористалися таким сервісом, по достоїнству оцінили всі основні переваги доставки, а саме:
Отже можна відзначити той факт, що доставка їжі - це дуже зручна, своєчасна і досить швидка послуга. Отримати свій обід дуже просто - потрібно підняти трубку телефону або зайти на сайт сервісу, і замовити його додому або в офіс.
Тренди доставки їжі
«Доставка їжі» демонструє високі темпи розвитку в Україні. Від готових обідів в супермаркетах і фастфуду до вишуканих ресторанних страв - сегмент стає все більш різноманітним і пристосованим до вимог споживачів.
Вже намітилися тренди, яким слідує більшість закладів. Один з них - поліпшення якості обслуговування тих, хто вважає за краще замовляти їжу з собою. Активно впроваджується доставка до парковки, яка має на увазі, що клієнту не потрібно виходити з авто і чекати, поки видадуть його замовлення, в самому закладі. Співробітник ресторану або кафе все зробить сам.
Ще один важливий тренд - турбота про навколишнє середовище. Все більша кількість покупців схильні вибирати пакувальні матеріали з поновлюваних ресурсів, придатні для вторинної переробки або біорозкладні. Але власникам закладів громадського харчування як і раніше не можна випускати з уваги той факт, що упаковка і одноразовий посуд повинні бути практичними і зручними для перенесення, захищеними від протікання, які зберігають температуру їжі.
Третій тренд - загальне божевілля на соцмережах. Важливо, щоб кожен представник цільової аудиторії міг в улюбленому Instagram, Twitter або Facebook ознайомитися з асортиментом страв для доставки і тут же зробити замовлення через мобільний додаток. Щоб вести всі сторінки і групи ресторану або кафе в мережі на регулярній основі, а також вчасно відповідати на питання, доведеться найняти компетентного співробітника або навчити когось всередині колективу.
Закладам громадського харчування будь-якого рівня для того, щоб завжди випереджати конкурентів, необхідно не тільки бути в курсі нових технологій, але і впроваджувати їх раніше за інших. У боротьбі за споживача потрібно точно виконувати замовлення, зводити до абсолютного нуля помилки і недоліки, скорочувати час на приготування і видачу страв для доставки, комп'ютеризувати системи обробки.
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