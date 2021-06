Коронавірус збагатив виробників інтернет-ігор, пива і люксового одягу № 8 (712) 8-15 червня 2021 року Серед мільярдерів Британії є і вихідці з України. Всесвітня епідемія надала нові можливості заповзятливим людям. Крім власників фармацевтичних компаній-виробників вакцин Pfizer і Moderna, які завдяки COVID стали мільярдерами, свій добробут збільшили і власники інших бізнесів. "Серія локдаунів створила прибуткові можливості для онлайн-ритейлерів, підприємців, пов'язаних з соцмережами, і студій комп'ютерних ігор. Стан власників Ocado, Boohoo, The Hut Group (THG) і Asos різко зросла", - повідомляє укладач рейтингу багатих британців Роберт Уоттс. "Щорічний рейтинг добробуту в цьому році включає 171 мільярдера, що на 24 більше, ніж в 2020 році. Їх сукупний статок зріс до 597,269 млрд фунтів стерлінгів, тобто на 22% за 12 місяців, незважаючи на великий економічний вплив коронавіруса", - повідомляє газета The Times. Серед нових британських мільярдерів є і вихідці з України. "Найбагатшою людиною називають Леонарда Блаватника зі статком у 23 млрд фунтів стерлінгів. Бізнесмен, який народився в Україні і живе в Лондоні. Він один з 15 включених в нинішньому році в список британських мільярдерів, які народилися в колишньому Радянському Союзі", - пише британське видання. 63-річний Леонард Блаватник народився в Одесі і в 1958 році емігрував в США. У 1986-му заснував компанію Access Industries, яка здійснює інвестиції в різні галузі промисловості. З 1991 року - один із засновників і партнер Російсько-американського спільного інвестиційного підприємства "Ренова". Основний дохід Блаватнику принесла покупка 50% акцій однієї з найбільших російських нафтових компаній - ТНК. У 2003 році від продажу частки ТНК в британській компанії British Petroleum він заробив майже 2 млрд доларів. Здійснює значні пожертвування у виборчі фонди конгресменів Республіканської партії США. Член президії Російського єврейського конгресу. Одружений з американкою Емілі Епплсон, четверо дітей. Постійно проживає в Лондоні. Відомий як щедрий благодійник і меценат. У 2011 році виділив 260 млн. Фунтів стерлінгів на будівництво нової галереї музею Tate Modern у Лондоні. Внесок став самим безпрецедентним в історії найбільшого центру сучасного мистецтва Великобританії. Інтернет-торгівля процвітає "Такі інтернет-гіганти моди, як Asos, Farfetch і Boohoo, процвітають, в той час як їхні конкуренти на вулицях закривають магазини", пише The Times. Закриття пабів і ресторанів і зниження витрат на поїздки залишило багатьом споживачам більше грошей, щоб витратити їх в інтернеті. Наприклад, стан одного з співзасновників Boohoo (авторська британська компанія, яка виробляє одяг, косметику, спортивний одяг та взуття з аксесуарами) Махмуда Каманьї і його сім'ї виросла до 1,422 млрд фунтів стерлінгів. А на рахунку Андерса Повлсена, данського підприємця, що володіє 25% Asos (британський онлайн-магазин одягу та косметики) - майже на 1,3 млрд фунтів стерлінгів. Жозе Невеш, засновник Farfetch (британо-португальська онлайн-платформа для роздрібної торгівлі розкішним одягом), дебютував в рейтингу мільярдерів зі статком у 2 млрд фунтів стерлінгів. Розробники ігор і пива - рулять Процвітають і розробники комп'ютерних ігор. "У розпал пандемії народилися в Росії брати Ігор і Дмитро Бухман, у віці за 30, стали свідками того, як до 180 млн користувачів в місяць реєструвалися, щоб грати в їхні ігри. Їх компанія-розробник Playrix стоїть за такими хітами, як Homescapes і Fishdom, які працюють за принципом free-to-play (ігри, які надають гравцям безкоштовний доступ до значної частини контенту). Стан Бухманова оцінюється в більш ніж 5,6 млрд фунтів стерлінгів ", - пише The Times. Приблизно кожен п'ятий представник списку найбагатших людей - жінка. Однак з 53 включених в нього представниць прекрасної статі 19 - дружини багатіїв пари, а 27 - успадкували принаймні частину свого стану або використовували сімейні гроші для відкриття власної справи. Тільки 10 жінок заробили самостійно основну частину грошей. Список очолює Шарлен де Карвальо-Хейнекен, статок якої оцінюється в 12,013 млрд фунтів стерлінгів. Вона - спадкоємиця Фредді Хейнекен і володіє контрольним пакетом акцій другої найбільшої в світі нідерландської пивоварної компанії Heineken. Найбагатші покупці - китайці Президент і генеральний директор групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), куди входять такі всесвітньо відомі бренди як Fendi, Christian Dior і Givenchy, громадянин Франції Бернар Арно став найбагатшою людиною в світі. Зі станом в 186,3 млрд. доларів він обігнав американців Джеффа Безоса та Ілона Маска. Як повідомляє "Голос Америки", за останній рік він збільшив свої статки більш ніж в два рази. У березні 2020 року вони становили менше половини від нинішньої суми - близько 76 млрд. доларів. Стрімке зростання його статків, а також головних бенефіціарів інших європейських модних будинків, таких як Chanel і Kering group (Saint Laurent, Alexander McQueen, Gucci) було зафіксовано під час локдауна. І пояснюється воно тим, що зросла в рази активність китайських споживачів товарів преміум-класу. Інші статті номеру Україна і Грузія визнають COVID-паспорта один одного

