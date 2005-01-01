Київ вперше увійшов до сотні найкращих міст світу

Українська столиця увірвалася в рейтинг завдяки своїм пам'яткам.

Київ увійшов до сотні кращих міст світу за версією міжнародного рейтингу компанії "Resonance". У топ-100 рейтингу міст зразка 2021 року столиця України зайняла 87 місце, а в першу сотню Київ потрапив вперше. У минулому рейтингу він посідав 139 місце і здійснив вражаючий ривок. Про це свідчать дані на сайті bestcities.org.

- Київ, столиця України, можливо, не перша європейська столиця, яка приходить на розум, але вона одна з найяскравіших. Місто - жива енциклопедія слов'янської історії, якій 1500 років, - такаж ж барвиста і яскрава, як національний прапор, з будівлями, розфарбованими як українські писанки, і горизонтом, увінчаним золотими куполами, блискучими на пагорбах біля річки Дніпро, - сказано на сайті.

За словами укладачів рейтингу, "все це так чи інакше робить зими терпимими", як і дружелюбність енергійних киян. Відзначається, що українське місто вперше увійшло до сотні кращих в 2021 році завдяки тому, що зайняло 28-е місце в категорії "Пам'ятки" - і завдяки цьому найвищої точки піднялося в глобальному ранжирі.

Міста оцінювали за низкою критеріїв: безпека, якість інфраструктури, доступність транспорту, кількість установ культури, рівень розвитку бізнесу тощо.

За рік Київ піднявся на 52 сходинки і випередив Ганновер, Мінськ, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер і Глазго. Укладачі рейтингу вважають, що у столиці України є перспективи піднятися вище в наступному році.

- Архітектурно обдарований, доброзичливий і креативний, Київ - це спокійна європейська столиця на підйомі, - йдеться в тексті.

Очолюють рейтинг Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва і Токіо.

Раніше Київ посідав друге місце в рейтингу міст світу, які потрібно відвідати в 2020 році (все це ще до епохи коронавіруса). А вже в епоху COVID-19 Київ увійшов до 20-ки кращих міст для удальонки.

Крім того, українська столиця увійшла в трійку антирейтингу міст Європи за автомобільними корками.