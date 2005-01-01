Лувр вперше за його історію очолила жінка

Лоранс де Кар була призначена на цю посаду 26 травня.

Вперше з моменту заснування 228 років тому Лувр очолить жінка. Директором-президентом найбільшого музею світу 26 травня була призначена Лоранс де Кар, президент Музею Орсе і Музею Оранжери в Парижі.

Вона довела, що вміє проводити складні і популярні виставки, має новаторський підхід. Де Кар - знатного походження і спеціалізується на живописі дев'ятнадцятого століття. Вона почала працювати куратором в Музеї Орсе в 1994 році, а в 2007 році очолила Agence France-Muséums, урядову організацію, яка в той час займалася відкриття Лувра Абу-Дабі. У наступному році Де Кар була призначена директором Музею Оранжери. Під її керівництвом молода і міжнародна аудиторія музею значно розширилась: близько половини відвідувачів музею, яких в 2018 році налічувалося понад десяти мільйонів, були молодші 30 років, а три чверті з них прибули із-за кордону.

Де Кар вже оголосила, що продовжить робочі години Лувра, щоб залучити більше молодих відвідувачів, і "налагодить діалог між древнім мистецтвом і сучасним світом".

Французький Лувр - найбільший і найцікавіший музей, а також пам'ятник європейської архітектури. Щороку понад 10 мільйонів туристів відвідують його. Саме тут можна побачити Джоконду і Венеру Мілоську.