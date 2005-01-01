Сучасна людина цілком може прожити 150 років

Дані про кількість кроків, пройдених 4532 людьми, дозволили виміряти швидкість зниження фізичної форми.

Вчені знайшли універсальний показник, який визначає справжній, а не паспортний вік людини. Вивчивши дані півмільйона людей, вони оцінили, скільки ж насправді може прожити сучасна людина. Виявилося, що межа в 120-150 років не такі вже й примарна.

Кожен з нас помічав, що відносно глибока рана на шкірі дитини затягується за лічені дні. Дорослій на це ж може знадобитися тиждень, а старому і зовсім місяць. Вчені знайшли показник, який визначає швидкість "заліковування" тієї чи іншої травми і завдяки йому оцінили можливу тривалість життя людей, які населяють планету сьогодні.

Дослідники вивчили дані про клітини крові близько півмільйона чоловік з Великобританії, США і Росії. Виявилося, що з коливань кількості різних клітин можна вивести єдиний показник, який вони назвали індикатор динамічного стану організму (dynamic organism state indicator, або DOSI).

Він показує, як з часом змінюється опірність нашого організму зовнішнім впливам. Кожен з нас може загинути від отруєння, в автомобільній аварії, через напад невідомого недоброзичливця або якогось природного катаклізму. Але, якщо людині пощастило і вона не стала жертвою випадковості, що зведе його в могилу? Найімовірніше, це буде неможливість відновитися після хвороби чи якоїсь травми. Адже, як уже було сказано вище, чим старіші ми стаємо, тим більше часу займає цей процес.

І DOSI є надійним показником того, коли ж ця опірність або стійкість повністю зникне. Як пишуть вчені в своїй науковій статті, екстраполяція даних показала, що критичною точкою стає вік 120-150 років. Ця межа відповідає повній втраті стійкості.

Цікаво, що вчені також побачили в своїх графіках два критичних віки. Це 35 і 65 років. Саме в цей час люди зазвичай змінюють свій спосіб життя або діяльність. Перший відповідає, наприклад, виходу спортсменів з великого спорту, а другий - виходу багатьох людей на пенсію.

Названий найкращий вік для навчання

Яку додаткову корисну інформацію можна вивудити з знань про зміни DOSI? Дослідники вважають, що їхні висновки можна використовувати для створення методів лікування, які не впливатимуть на ту саму біологічну стійкість. Можливо, одного разу, завдяки знанням про DOSI, вченим навіть вдасться відсунути кордони "беззастережної смерті". Але це вже справа майбутніх досліджень і набагато більших масивів даних.

На момент написання даної наукової статті вік, якого вдалося досягти найстарішому довгожителеві (француженці Жанні Кальман), становив 122 року і 164 дні.

Це дослідження передбачає, що без деяких досить радикальних змін нашого тіла на фундаментальному рівні було б важко "вичавити" більшу кількість років з таких тендітних форм життя, як людські істоти.

Стаття під назвою "Багаторічний аналіз маркерів крові показує прогресуючу втрату життєстійкості і пророкує межу тривалості життя людини" вийшла у відкритому доступі в виданні Nature Communications.

Крім того, вчені повідомляли про те, що тривалість життя людини залежить від змін в ДНК, а також що робота захисних систем організму може її скорочувати.