Верховна Рада схвалила законопроект про протидію антисемітизму в Україні

Документ "слуг народу" викликав нерозуміння "ЄС" і "Голосу".

Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект про запобігання і протидії антисемітизму в Україні. "За" документ №5109 проголосували 252 народних депутатів з фракцій "Слуга народу", ОТЗЖ, "Батьківщини", а також груп "За майбутнє" і "Довіра". Три члена "Слуги народу" утрималися - це Лариса Буймистер, Єлизавета Ясько і Олег Марусяк.

"Європейська солідарність" і "Голос" утрималися, проте під час обговорення члени цих фракцій розкритикували ініціативу. Їм не сподобалося, що в документі робиться акцент на антисемітизмі в Україні, хоча у всьому світі він один. Також нардепи заявили, що, згідно з рейтингами, в Україні один з найнижчих показників антисемітизму в Європі та затвердження зворотного - підігрування російській пропаганді. Володимир В'ятрович ( "ЄС") "пожартував", що антисемітизм міг вирости хіба що після виборів президента-2019. Соломія Боровська ( "Голос") вказала на те, що покарати за антисемітизм можна за статтею КК.

У той же час в пояснювальній записці до законопроекту говориться, що в українському законодавстві немає чіткого визначення поняття "антисемітизм", що не дозволяє належним чином класифікувати злочини, вчинені на його основі. На практиці це призводить до фактичної безкарності правопорушників. Стаття 161 КК передбачає покарання за абстрактне "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

Глава комітету з прав людини Дмитро Лубинець рекомендував доопрацювати законопроект до другого читання.

Законопроект зареєстрували в парламенті в лютому. Серед його авторів - "слуги народу" Максим Бужанський, Микита Потураєв, Данило Гетманцев, Андрій Холодов, Ольга Василевська-Смаглюк, Юрій Камельчук, Євген Брагар, Святослав Юраш, Ірина Верещук, Олександр Качура, член ОТЗЖ Юлій Іоффе і Лариса Білозір з групи " довіра ".