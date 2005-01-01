Прибирання за допомогою ручного вертикального пилососа

Що таке пилосос, кожен з нас прекрасно собі представляє, але не кожен, напевно, задоволений прибиранням за допомогою пилососа. Найчастіше наші технічні помічники не задовольняють наших потреб, тому що ми спочатку розраховуємо на більший ефект, ніж той, який отримуємо на практиці. Це залежить, перш за все, від критеріїв, які ми задаємо спочатку при виборі пилососа. Хтось вважає за краще сучасний дизайн, хтось сучасні технології, а хтось взагалі не надає технічним характеристикам ніякого значення, орієнтуючись тільки за ціною.

Так для чого ж потрібен пилосос? Пилосос - це пристрій, який робить весь процес прибирання досить швидким (все залежить, звичайно ж, від обсягу, точніше, площі прибирання) і менш виснажливим. А так це на практиці? Що саме здатне зробити прибирання комфортним та якісним?

Як правило, весь процес прибирання складається з трьох етапів: підготовка, прибирання та етап підготовки до зберігання нашого пилососа. Мало хто добре уявляє собі це на самому початку при виборі пилососа, а від цього залежать подальші експлуатаційні характеристики техніки.

Широкого використання серед багатьох видів набули ручні вертикальні пилососи, які зрівнялися в перевагах з підлоговими пристроями, тому успішно складуть конкуренцію побутової техніки на коліщатках. У чому переваги і недоліки цих компактних ручних пристроїв?

Вертикальні пилососи: типи і їх особливості

Даний тип побутових приладів представлений в двох конструктивних варіантах: з нижнім і верхнім розташуванням електромотора. Другий варіант завжди потужніший. Такі пилососи краще справляються із забрудненнями на різних поверхнях.

Виробники комплектують вертикальні пилососи механічною або моторизованою щіткою. Вона являє собою обертовий вал з щетиною з грубого ворсу або м'якої тканини. У першому випадку, обертання відбувається за рахунок висхідного потоку повітря. Швидкість обертання залежить від сили всмоктування пилососа. Для якісного сухого прибирання у вертикальних пилососів цей показник повинен бути більше 100 Вт. У другому варіанті, турбощітка обертається за допомогою вбудованого мотора. Важливо звернути увагу на цей факт, оскільки щітка з двигуном знижує потужність приладу.

Переваги та недоліки вертикальних пилососів

Основними цілями створення даних моделей було зменшення ваги, збільшення мобільності без втрати функціональності приладів.

Сьогодні з упевненістю можна сказати, що виробники досягли успіхів. Відгуки користувачів, що використовують вертикальні пилососи при сухому прибиранні, підтверджують численні переваги побутової техніки.

До її переваг відносять:

невелика вага;

швидкий збір пилу, вовни, сміття;

стильна конструкція;

простота збірки, догляду, експлуатації;

зручність зберігання;

універсальність використання;

низький рівень шуму;

адекватна ціна.

Серед широкого асортименту моделей зустрічаються пристрої для вологого чищення. Як правило, такі прилади відмінно справляються зі своїм завданням, але відрізняються рядом недоліків. До них відносяться велика вага, низька потужність, шум.

Побутова техніка для сухого та вологого прибирання доступна в дротовому і бездротовому варіанті. У першому випадку, пилососи працюють без втрати потужності, оскільки живляться від електромережі. Другий варіант розрахований на роботу без підзарядки протягом 20-30 хвилин. Цього часу достатньо для прибирання трикімнатної квартири. Однак варто врахувати, якщо прилад оснащений моторизованою щіткою, період роботи зменшується.