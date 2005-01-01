Чек лист вещей, необходимых в доме престарелых

Переезд в дом престарелых сопряжен со стрессом и переживаниями. Это неудивительно, ведь старику приходится сократить жилое пространство до одной комнаты или до одной кровати с тумбой. Упаковать всю жизнь в один чемодан эмоционально непросто. Можно собрать самые нужные вещи на первое время, а затем попросить родственников донести нужное.

Как понять, что нужно брать с собой

Платный частный дом престарелых в Киеве предоставляет все необходимое для комфортного проживания. Но личные вещи никому не помешают. Лучше заранее посетить выбранное учреждение с экскурсией, чтобы понять сколько свободного пространства будет у человека. Если это отдельная личная комната, то можно захватить с собой даже небольшие предметы мебели. Но если это маленький уголок со столиком и тумбой, то список вещей сильно сократится.

Список вещей на первое время

Не стоит ограничиваться предметами быта. Вещи, маленькие безделушки, которые вызывают приятные эмоции и воспоминания — хорошие помощники в адаптации к новому месту. Но сначала необходимо сложить предметы первой необходимости.

Одежда.

Рекомендуется взять несколько комплектов сразу на две недели, включая ночное белье, спортивный костюм. Одежда должна быть удобной, легко сниматься, а также выдерживать частую стирку и сушку.

Предметы личной гигиены.

Желательно взять с собой любимые туалетные принадлежности. Базовые средства личной гигиены, включая шампунь, мыло, частный дом престарелых предоставляет бесплатно. Но всегда приятно иметь под рукой любимый крем, духи, чтобы один аромат переносил в мыслях в родной дом.

Постельные принадлежности.

Постельное белье предоставляет пансионат. Но небольшие элементы в виде цветного покрывала, пледа можно привезти из дома. Главное убедиться в том, что привезенные принадлежности можно постирать в промышленной машинке или прачечной.

Электроника.

Электронные устройства могут быть хорошим способом оставаться на связи с семьей и друзьями. Существуют ноутбуки и смартфоны, разработанные специально для пожилых людей. Главное не забыть взять с собой зарядные устройства.

Опытные работники пансионатов рекомендуют подписать мелкие ценные вещи. Старые люди могут забывать какие именно предметы принадлежат им.

Что делать с вещами, которые не удалось забрать

Упаковать всю жизнь в чемодан невозможно. Неизбежно останутся предметы, которые не получится взять с собой из-за ограниченного пространства в пансионате. Вещи, имеющие эмоциональную ценность, можно оставить близким. Хорошо если удастся сохранить комнату дома в первозданном виде.