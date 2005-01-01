О важности работы комплектовщиком

В наше время существует достаточно доступных мест для работы, где можно принести пользу и заодно неплохо заработать, даже не имея высшего образования. Например, на любом складе, при предприятии или крупном магазине требуются люди, занимающиеся комплектацией заказов. Стандартная схема подразумевает задачу, при которой работник набирает товары и передает их дальше либо сам выполняет упаковку и выдачу для дальнейшей перевозки. В некоторых случаях требуется знание ПК для совмещения обязанностей и занесения данных в базу.

Большой плюс в том, что комплектовщик может быть с образованием или без, студентом, ищущим подработку или человеком, нуждающимся в постоянном месте работы. Естественно, не обходится без требований, но их список довольно скромный:

выносливость;

внимательность;

отсутствие вредных привычек;

желание обучаться новому.

Такой набор обусловлен необходимостью работать в смене днем или ночью, не теряя продуктивности и не отвлекаясь лишний раз – от количества выполненных заявок часто зависят надбавки и тому подобное. Если вы имеете дело с объемными и тяжелыми товарами, то нередко предлагают обучиться управлению погрузчиком и таким образом упростить задачу, повысить оплату.

О зарплате и обязанностях

В данный момент комплектовщики получают от 12 до 17 тысяч гривен – все зависит от условий работы, предприятия. Часто готовы брать на эту должность людей с инвалидностью, что тоже большой плюс. Есть предложения с дневным графиком, есть с ночным или комбинированные варианты. Для студентов обычно существует индивидуальный.

Среди обязанностей выделяют:

комплектацию заказов по чеку или накладной;

контроль качества отгружаемых товаров;

участие в погрузке и разгрузке;

оповещение о наличии брака;

планирование удобного размещения продукции внутри склада.

Дополнительные обязанности и их оплата оговариваются отдельно.

Как устроиться

Переходя непосредственно к устройству на работу, стоит отметить, что лучше выбирать крупные сайты, которые работают с вакансиями со всей страны. Они удобные и дают быстрый доступ к большому объему самых интересных предложений в вашем городе. Кроме того, здесь обычно заложен функционал подписки на рассылку новых объявлений, добавления в закладки самых интересных.

К примеру, портал Jobs.ua дает отфильтровать актуальные предложения по городу, графику, зарплате, уровню занятости. Также каждому желающему доступны бесплатная регистрация и заполнение анкеты – это возможность подключить пассивный поиск. Часто отделы кадров сами ищут специалистов и самостоятельно обзванивают тех, кто размещает подобные резюме.