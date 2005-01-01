Невже знайдені цвяхи саме з розп'яття Христа?

Отримано нові докази того, що два великих цвяха, витягнутих з гробниці первосвященика Каяфи, все-таки ті самі, якими був прибитий до хреста Син Божий.

Ізраїльські вчені разом зі своїми колегами зі Швейцарії знову сколихнули інтерес до знахідки, зробленої 30 років тому. А саме до двох іржавим давньоримським цвяхах.

Недавнє дослідження, яким керував геолог Ар'є Шімрон, продемонструвало: чутки про те, що цвяхи колись перебували в могилі первосвященика Каяфи, відповідають дійсності. На цвяхах виявлені ті ж речовини, включаючи специфічні грибки, що і на предметах з могили. Це по-перше.

По-друге, вчені побачили на цвяхах частки дерева і кісткової тканини. Що дозволило їм зробити висновок про те, що цвяхи не інакше як з розп'яття.

І найголовніше: вчені визнали досить допустимим припустити, що цвяхи ці - з того самого розп'яття. Що саме ними були прибиті до хреста руки Ісуса Христа.

Автори дослідження виклали його результати в журналі Archaeological Discovery. А цілком переконливі аргументи на користь сенсаційної версії ще в 2011 році привів археолог, журналіст і режисер Симха Якобович в своєму документальному фільмі "Цвяхи Христові", в якому розповів про обставини знахідки.

Цвяхи - з колись округлими капелюшками, довжиною близько 8 сантиметрів - були виявлені в 1990 році в могилі, розкритої в парку Єрусалиму на південь від старого міста.

Могила була влаштована в штучної печері, зведення якої абсолютно випадково пробили будівельники, що прокладали дорогу. Усередині стояли 12 кам'яних похоронних ящиків - Оссуарій - з останками 63 осіб. На одному ящику було викарбувано напис "Каяфа". У ньому - серед інших - перебували останки чоловіка, який помер у віці 60 років. На іншому ящику було написано "Йосип бар Каяфа", що означало "Йосипе, сину Каяфи".

Один цвях лежав у шухляді у Каяфи, інший - поруч. Археологи визначили, що поховання близько 2000 років. Тобто частина людей, чиї останки були поховані в ньому, жили в один час з Ісусом Христом.

Ім'я Каяфа вважалося рідкісним в Стародавній Іудеї. Це істотно підвищує шанси на те, що останки "підозрілого" 60-річного чоловіка з ящика належать не якомусь однофамільця, а тому самому Каяфи - первосвященика, в руки якого був переданий заарештований Ісус Христос.

Справжність оссуарія і останків в ньому підтвердила експертиза, проведена в свій час в Тель-Авівському університеті. Професор Юваль Ґорен, керівник експертної групи, запевнив в 2011 році, що в ящику лежали кістки і самого Каяфи, і членів його сім'ї - представників кількох поколінь.

Історію з цвяхами затьмарило те, що вони зникали: хтось майже відразу прибрав їх до рук приблизно на 20 років. В результаті цвяхи виявилися у Ісраель Гершковіц, професора відділення анатомії і антропології Університету Тель-Авіва. Вони прийшли поштою в посилці від якогось аноніма.

Професор і його колеги з числа тих, хто бачив цвяхи раніше, запевнили, що в посилці знаходилися ті ж самі, що були знайдені в могилі Каяфи.

Можна тільки гадати, навіщо цвяхи поклали в могилу. Але навряд чи вони виявилися там випадково. Каяфа адже зіграв далеко не останню роль в розправі над Ісусом Христом.

Розкаявся первосвященик ще за життя? Зберігав чи реліквію в пам'ять про скоєне? Або, навпаки, померши, отримав її як вічний докір? Навряд чи ми коли-небудь про це дізнаємося.

Гершковіц - нинішній "хазяїн" цвяхів - вважає: немає абсолютної впевненості в тому, що саме цими цвяхами був прибитий до хреста Ісус Христос. Та й Шімрон виражається обережно. В тому сенсі, що його дослідження "зміцнило твердження" про те, що "цвяхи Каяфи" з розп'яття Сина Божого. На мій же погляд, "цвяхи Каяфи" виглядають дуже короткими. Вони ще й криві. Як пояснює Якубович, цими цвяхами пробили руки і поперечну поперечину хреста - патібулум, а вилазила зі зворотного боку кінці загнули. В такому випадку патібулум був вельми тонкою дошкою товщиною в 4 - 5 сантиметрів, а то і тонше. Дивно це. На численних зображеннях перекладина виглядає вельми масивної. Або її зображують неправильно?

ДОВІДКА "КП"

Каяфа був призначений первосвящеником (головним священиком) в 18 році за розпорядженням римського губернатора Валеріус Гратіуса (Валерія Грата). Понтій Пилат, який змінив Грата, не став призначати нового первосвященика - залишив на цій посаді багатого і впливового Каяфа, що мав в дружин дочка Анни - глави потужного клану.

Каяфа був главою синедріону, релігійного ради в Єрусалимі. Саме він виступав за те, щоб стратити Ісуса. Побоювався, що його вчення підніме народ на бунт, римляни його придушать, погубивши безліч людей, а самого Каяфа отрешат з посади.

У 37 році Каяфа зняв губернатор Сирії Лусіус Ветеліус. Але відставний первосвященик залишився дуже впливовим. Помер у віці 60 років.

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Археологи кажуть, що це ті самі цвяхи. Фото: Israel Hershkovitz