Дизайнерские обои

Дизайнерские обои – это идеальная возможность со вкусом обновить или создать уникальный и интересный интерьер. Коллекция обоев https://graffiti.ua/ru/catalog/dizaynerskie-oboi регулярно пополняется товарами известных домов моды (например, Roberto Cavalli, Valentin Yudashkin). Поэтому абсолютно любой сможет найти интересный вариант.

Почему именно дизайнерские обои

Дизайн обоев, созданный крупнейшими домами мод, позволяет воплотить практически любые идея интерьера. Банальный ремонт и использование отделочных материалов превращается в площадку для творчества и самовыражения, а эксклюзивность и необычность – важные потребности в создании домашней обстановки.

В обоях часто используются нестандартные материалы и элементы: шелк, кожа, стразы, нити и многое другое. Привлечение дизайнеров к процессу изготовления делает обои отдельным видом искусства в виде огромных полотен с продуманным и эстетичным рисунком или узором. Множество лучших мировых дизайнеров создает уникальные необычные и продуманные рисунки для обоев, позволяя покупателям привнести в рабочее или домашнее пространство уникальную эстетику, а ограниченные партии изделий гарантируют сохранение эксклюзивности.

К дизайнерским обоям повышаются требования к производству и эксплуатации. Изделия изготовлены из качественных и безопасных материалов, они устойчивы к воздействию физических факторов среды и отличаются длительным сроком эксплуатации. Дизайнерские обои – это набор уникальных практик от ведущих мировых дизайнеров, которые можно привнести в собственный мир.

Ассортимент

Обои можно использовать в реализации безграничного числа идей: создать комфортную домашнюю обстановку в гостиной, уют в спальне, детской или даже рабочую атмосферу в офисе. Высокое качество и уникальные цветовые решения помогут тонко «настроить» жилое или рабочее пространство.

Обои изготовлены из натуральных нетоксичных материалов, что обеспечивает высокий уровень безопасности дома и легкость утилизации. Высокая устойчивость к различного рода агрессивных факторам позволить сохранить задуманный интерьер в первоначальном виде долгое время. Используемые нестандартные материалы также абсолютно безопасны для окружающих.

Покупка в «Граффити»

Сотрудничество с магазином «Граффити» – это возможность получить доступ к современной коллекции подлинных дизайнерских обоев, доступность информации и надежность. С некоторыми производителями заключены эксклюзивные права на продажу, что позволяет покупателям приобретать по-настоящему уникальный продукт.

Доставка осуществляется по всей территории Украины в обозначенные сроки без задержек. Ознакомиться с коллекцией и брендами подробнее, можно на сайте магазина graffiti.ua.