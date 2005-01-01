Разновидности психотерапии

Перед посещением психотерапевта люди склонны узнать о враче и особенностях лечения как можно больше, чтобы не попасть в неудобную или неловкую ситуацию. В зависимости от проблемы занятия могут проходить в индивидуальном порядке, парно или в кругу нескольких человек с похожими проблемами. Общение с психотерапевтом проходит не только путем создания диалога, но и через рисунки, сказки, в игровой форме.

Существует несколько разновидностей психотерапии в Киеве, стоит подробно разобрать основные виды, узнать об их особенностях.

Разновидности психотерапии

Когнитивно-поведенческая. Принято считать, что изменение шаблонного привычного мышления и образа жизни помогает решить проблемы. Во время сеансов психотерапевт ломает имеющийся шаблон, исключает внутренние противоречия и решает имеющуюся проблему путем изменения мышления подхода к ее серьезности. По итог можно избавиться не только от каких-то внутренних проблем, неуверенности в себе и асоциальности, но и избавиться от наркотической и алкогольной зависимости без медикаментов.

Психоанализ. Лечение путем продолжительных разговоров, установления причин возникновения внутренних проблем и противоречий в жизни. Установление и выявление проблем и связей между ними помогает избежать новых ошибок, исключить вероятность появления проблем более серьезного характера, исправить последствия уже совершенных ошибок.

Гештальттерапия. Распространенная разновидность психотерапевтического лечения и восстановления путем создания определенных сцен, воссоздания возможных ситуаций и развития событий при них. Например, перед пациентом ставится пустой стул, на котором якобы кто-то сидит, или же он закрывает глаза и представляет близкого человека, с которым нередко происходят недопонимания и конфликтные ситуации, после чего психотерапевт задает сценарий развития событий, а пациент воссоздает свою реакцию и возможные действий внутри импровизации. Это помогает скорректировать реакцию на внешние раздражители, зафиксировать положительные эмоции и помочь разобраться в правильности поведения, откорректировать реакцию в возможных ситуациях. После 2-3 занятий будет виден первый результат – реакция на сложные и конфликтные ситуации станет более спокойной, осознанной, пациент перед принятием решения будет здраво оценивать последствия и исключать те сценарии, при которых его состояние будет ухудшено вследствие неадекватной реакции с его стороны или со стороны оппонента.

Методику лечения устанавливает врач после нескольких тестов.