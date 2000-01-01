Рада повернула тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях

Відповідний документ підтримали 307 нардепів.

Верховна Рада прийняла в другому читанні президентський законопроект №4651 про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях у вигляді позбавлення волі. За даний документ на засіданні парламенту проголосували 307 народних депутата.

Законопроект вносить зміни до статті 366-2 Кримінального кодексу. Для депутатів, держслужбовців і представників органів місцевого самоврядування передбачили обмеження волі на строк до 2 років і штраф від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. до 68 тис. гривень), якщо зазначені особи не внесли в декларації активи і нерухомість на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Якщо ж вартість незадекларованого буде більше 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, то депутату, держслужбовцю або представнику органів місцевого самоврядування загрожує 2 роки в'язниці або штраф від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 68 тис. грн. до 85 тис. грн).

Законопроект також вносить зміни до статті 366-3 Кримінального кодексу. Зокрема, посилюється відповідальність за неподання декларації держслужбовцями та представниками органів місцевої влади. У разі доведення провини зазначені особи можуть отримати до двох років тюремного ув'язнення.

У законі прописано, що особа, яка вчинила кримінальні правопорушення за вищевказаними статтями, не зможе бути звільненою від кримінальної відповідальності. Навіть в разі, якщо після вчинення правопорушення вона щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

27 жовтня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність для чиновників і суддів у формі штрафу або позбавлення волі за подання завідомо неправдивих відомостей в декларації.

До цього чиновники за недостовірне декларування могли отримати від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

У грудні 2020 го року Верховна Рада відновила відповідальність за брехню в деклараціях, але у висновку не було серед можливого покарання: тільки штраф, громадські роботи та обмеження свободи.