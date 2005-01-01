Зеленський бачить загрозу для України в союзі Росії та Білорусі

Найбільше глава держави побоюється оборонного співробітництва між країнами.

У разі створення союзної держави Білорусі і Росії, країни можуть інтегрувати оборонне співробітництво і чинити серйозний тиск на Україну. Про це заявив Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

- Ми стежимо за тим, як Росія і Білорусія наполегливо працюють над домовленостями між собою. Можливо, вони будуть включати в себе оборону, і тоді ці країни можуть чинити на нас серйозний тиск, - заявив глава держави.

Як зазначив президент, небезпека для Києва буде, якщо Росія отримає контроль над білоруськими збройними силами, в разі фактичного об'єднання країн.

Договір про союз Білорусі і Росії був підписаний 2 квітня 1997 року. Союзна держава передбачає уніфікацію законодавства, єдині органи влади, валюту, ринок. Однак процес об'єднання виявився утруднений економічними і політичними розбіжностями.

У квітні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь можуть завершити створення Союзної держави восени після засідання Вищої держради. За його словами, країнам залишилося вирішити питання щодо об'єднання податкових систем.

28 травня Лукашенко і Путін провели переговори в Сочі, на яких обговорювалося і створення між країнами союзної держави. За підсумками зустрічі білоруський лідер заявив, що Білорусь і РФ може вибудувати "потужну систему взаємовідносин і єдності".