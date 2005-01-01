Як правильно підібрати кольорові лінзи

Погляд - це природна прикраса кожної людини. Сучасні оптичні вироби допомагають зробити очі ще виразнішими, виділивши унікальність малюнка райдужної оболонки, тимчасово змінити їх колір або підібрати відтінок, більш відповідний загальному зовнішньому вигляду. Пробуючи різні варіанти, і кожен раз створюючи новий образ, можна побачити, як природна краса перетворюється і розкривається в новому світлі, відчути себе іншою людиною, відчути впевненість в собі і комфорт, найбільш повно розкрити внутрішню натуру і характер.

Перед тим, як підібрати кольорові лінзи у інтернет-магазині https://mkl.ua/category/cvetnye-linzy/ , важливо врахувати безліч нюансів, починаючи від їх типу і закінчуючи природним кольором райдужної оболонки очей.

Виділяють два основних види кольорових лінз:

З діоптріями. Вони дозволяють поєднати приємне з корисним: не тільки коригують або вдосконалять відтінок, але і коректують зір. Сучасні технології виготовлення кольорових лінз дозволяють повністю виключити контакт фарбувальних пігментів з поверхнею ока, що гарантує безпеку і здоров'я навіть при тривалому носінні. Які кольорові контактні лінзи підібрати при проблемах із зором, може порадити лікар після професійного огляду. Косметичні офтальмологічні вироби без діоптрій. Використовуються виключно в цілях поліпшення або зміни кольору очей.

Відповідно до виразності ефекту всі пофарбовані лінзи також поділяються на кілька типів:

Відтіночні. Допомагають посилити власний тон світлої райдужки.

Кольорові. Дають можливість кардинально змінити тон і темних, і світлих райдужних оболонок.

Карнавальні. Мають різні малюнки або специфічний окрас (наприклад, повністю білі непрозорі), можуть змінювати форму зіниці (витягнута вузька зіниця як у кішки, наприклад). Зазвичай використовуються в виняткових випадках і нетривалий час.

Б'юті. Не змінюють відтінок, але забезпечують райдужці особливе сяйво, роблять погляд більш глибоким.

Термін використання

За тривалістю заміни кольорові лінзи бувають одноденними і тривалого терміну носіння. Одноденні більш гігієнічні, не вимагають особливого догляду, але і коштують зазвичай дорожче, вони продаються в упаковках по 30 штук. Лінзи тривалого носіння можуть використовуватися від двох тижнів до кількох місяців. На ніч вони знімаються і зберігаються в спеціальному контейнері з очищуючим розчином. Згодом на них накопичуються жирові і білкові частинки, тому після закінчення призначеного терміну їх потрібно обов'язково міняти.

Кольорові лінзи для першого застосування або дітей

Використовувати кольорові лінзи дітям вкрай не рекомендується, оскільки в дитячому та підлітковому віці все ще триває формування органу зору. Звичайні контактні лінзи для корекції зору дітям, як і дорослим, можна використовувати тільки за призначенням лікаря, за наявності показань і відсутності протипоказань.

Краще рішення для першого використання - одноденні лінзи. Вони найбільш прості в експлуатації, не вимагають догляду і відрізняються підвищеною комфортністю. Для початку потрібно освоїти лише кілька простих правил застосування: дотримання термінів носіння, постійна гігієна, уважність і акуратність.

При цьому не забувайте, що підбір лінз повинен здійснюватися тільки безпосередньо медичним фахівцем.

Який вибір зробити при нормальному зорі?

Якщо у людини хороший зір - тоді можна використати кольорові лінзи які мають нульову оптичну силу (0.00D). Однак, незважаючи на те, що вибір здається очевидним, перед покупкою потрібно обов'язково відвідати лікаря, який підбере вам лінзи з урахуванням і інших не менш важливих параметрів: радіуса кривизни і діаметра лінзи, а також перевірить правильність посадки лінз на очах.

Як підібрати колір і прозорість лінз?

Особливе значення при покупці має натуральний колір райдужної оболонки, волосся і шкіри, зовнішність. Людям з очима світлих відтінків блакитного, сірого і зеленого можна використовувати практичні будь-які відтіночні і кольорові лінзи. Сіроокі і синьоокі люди можуть спробувати вибрати більш яскравий блакитний або зелений відтінок, який буде добре поєднуватися з їх зовнішнім виглядом.

Зелені очі часто мають вкраплення більш темного тону, наприклад, коричневого. За допомогою відтіночних лінз повністю змінити їх не вийде, але можна зробити оригінальнішими і виразнішими. За типом зовнішності зеленооким людям рекомендується спробувати коричневий тон, а якщо хочеться додати сяйва і яскравості - блакитні тони.

Людям зі світло-карими або зелено-жовтими очима найбільше підходять варіанти зеленого спектра, але для більш кардинальної зміни зовнішності можна спробувати і інші відтінки.