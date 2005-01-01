Дев'ятеро людей стали мільярдерами завдяки вакцинам від коронавіруса

Список очолюють генеральні директори Moderna і BioNTech.

Дев'ятеро людей стали мільярдерами завдяки прибутку від виробництва, продажу і поширення вакцин від COVID-19. Про це повідомили в звіті групи активістів Vaccine Alliance for the People, яка виступає за рівноправність при доступі до вакцин.

Список очолюють виконавчі директори Moderna і BioNTech Стефан Бансел і Угур Сахін, які, за даними журналу Forbes, заробили на вакцині більш ніж 4 мільярди доларів. У список входить інвестор Moderna Тімоті Спрингер (2,2 мільярда доларів), голова Moderna Нубар Афеян (1,9 мільярда доларів), голова компанії ROVI, найнятої для виробництва і упаковки вакцини від Moderna (Хуан Лопес-Бельмонте, 1,8 мільярда доларів ), вчений і один із засновників компанії Moderna Роберт Лангер (1,6 мільярда доларів), а також три співзасновника китайської фармацевтичної компанії CanSino Biologics (Чжу Тао - 1,3 мільярда, Цю Дунса - 1,2 мільярда, Мао Хуіньоа - 1 мільярд ).

Ще вісім осіб, пов'язаних з цим сектором, були мільярдерами до пандемії, а тепер збільшили свої статки. Це члени китайських компаній Chongqing Zhifei Biological і Sinopharm, індійської фірми Cadila Healthcare і акціонери німецької BioNTech.

- Дев'ять нових мільярдерів мають сукупний чистий стан в 19,3 мільярда доларів, чого достатньо, щоб повністю вакцинувати всіх людей в країнах з низьким рівнем доходу 1,3 рази. Жителів країн, які отримали тільки 0,2% світових поставок вакцин через величезний дефіцит доз, незважаючи на те, що в них проживає 10% населення світу, - сказано в заяві Vaccine Alliance for the People.

Активісти підкреслили, що створення вакцин "фінансувалося в основному за рахунок державних коштів". При цьому приватні компанії отримали дохід.

Виробники вакцин і впливові люди, які підтримують захист інтелектуальної власності на медикаменти, в тому числі американський філантроп Білл Гейтс, стверджують, що є причини, за якими не вдається швидко забезпечити вакцинами розвиваючі країни. Це брак оптимальних виробничих потужностей в країнах, що розвиваються і логістичні труднощі. Виробники вважають, що зняття патентного захисту питання не вирішить, а лише загальмує процес.