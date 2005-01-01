Лечение заболевание нервной системы

Неврология изучает характер проявления, симптомы и этапы развития заболеваний центральной и периферической нервной системы. Лечением, диагностикой и профилактикой всех видов нарушений, связанных с работой ЦНС занимается невролог в Киеве.

Когда нужна помощь невролога?

Любые заболевания нервной системы не проходят бесследно, они требуют качественной квалифицированной помощи.

Немедленно стоит записаться на прием к неврологу после перенесенных инсультов, при внезапных судорогах и беспричинных обмороках. Хороший специалист перед постановкой диагноза, оценит общее физическое состояние организма пациента, назначит прохождение некоторых анализов, и только потом приступит к медикаментозному или комплексному лечению.

Основные симптомы заболеваний такие:

нарушение речи и координации движений;

бессонница, тревожность, мигрень, головокружения;

онемение конечностей;

шум в ушах, обмороки и судороги по всему телу;

плавающая шаткая походка;

интенсивные ноющие боли в суставах (плечевой пояс, колени, локти, шея, поясницы и др.).

При возникновении подобных симптомов для сохранения высокого качества жизни необходима грамотная консультация невролога в медицинском центре Ольвица.

Этапы работы невролога

Для оказания наиболее качественной помощи больному, специалист должен соблюдать поэтапность работы:

Клиническое обследование. В самом начале врач проводит визуальный осмотр, потом происходит взятие анализов для постановки более точного диагноза. После получения результатов, невролог оценивает серьезность заболевания и необходимость длительной реабилитации. Дополнительно, пациент может сделать эндоскопию, УЗИ, электроэнцефалографию, рентген, ЭКГ и пр. Классифицирование статуса заболевания. Во время общения с пациентом невропатолог следит за его поведением, физиологическими реакциями на механические раздражители, общее психическое состояние. Учитываются состояния головного мозга, наличие повреждений (травм) головы. Вообще оценивается способность человека адекватно воспринимать окружающий мир, степень управления собственным телом. Фармакологическая терапия. Лекарства назначаются комплексно, которые нужно принимать по определенной схеме. В ходе лечения невролог изучает положительную динамику, оценивает необходимость привлечения оздоровительных практик. Реабилитация. Восстановление организма после перенесения неврологических заболеваний имеет важное значение. Применяют физические упражнения, аппаратные методики, лечебные массажи, иглоукалывание.

Невропатолог в клинике "Ольвица" работает с триггерами, приведшими к развитию заболеваний. Сюда можно отнести нарушения, возникшие после черепно-мозговых травм, бытовых ранений.

Персонал в клинике квалифицирован, имеет доступ к современному оборудованию.