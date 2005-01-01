Готовая домашка от УрокиТВ

В наше время ученикам становится все сложнее учиться, им приходится каждый день обрабатывать огромный поток информации сложной для восприятие. Обучение проходит не только в школе но и дома, ведь практически с каждого предмета задаются домашние задания обязательные для выполнения. Многие ученики также занимаются дополнительно, посещая всевозможные секции и кружки, таким образом, весь их день – это сплошные занятия и даже дома у них не остается времени на досуг.

Стоит отметить, что ДЗ бывают весьма сложными и ученикам часто недостает предметных компетенций для их самостоятельного выполнения. Поэтому родителям приходится им активно помогать. Но и сами родители не всегда обладают достаточными навыками и знаниями для организации эффективного образовательного процесса в домашних условиях. Таким образом, и ученикам и их родителям нужна специальная методическая поддержка. Именно с этой целью были разработаны ГДЗ.

ГДЗ – это готовые домашние задания, специализированные учебно-методические пособия. Это решебники, в которых есть ответы на задания из учебников. Их можно использовать по-разному. Часто они применяются как обычные справочник, для того, чтобы по-быстрому найти и списать нужный ответ, но этот способ некорректный, он не позволяет в полной мере воспользоваться преимуществами этих пособий. Их нужно использовать как вспомогательный учебный инструмент для самоподготовки и самообучения, а также самопроверки. Благодаря им можно устроить контроль уровня знаний, быстро выявит пробелы в образовании, а затем своевременно устранить их. Также они позволяют узнать не только сами ответы, но и изучить эффективные методы их получения.

Проект УрокиТВ сумел усовершенствовать печатные версии ГДЗ, создав видеорешебники – интерактивный формат ГДЗ. Они преподносят информацию в виде видеоуроков, сопровождающихся аудио комментариями профессиональных педагогов. В них наглядно демонстрируются методики решения домашки, подаются точные и корректные ответы в развернутом виде. Визуализация обучения помогает легче воспринимать информации, быстрее запоминать темы и делает понятной суть заданий. Благодаря решебникам можно существенно сэкономить силы и время, которое можно потрптить на отдых, занятие спортом или хобби. Более 50000 видеокурсов размещены в бесплатном онлайн доступе на официальном сайте электронного сервиса UrokiTV: https://urokitv.net/