Україна і Грузія визнають COVID-паспорта один одного

Домовленість про це була досягнута прем'єр-міністрами України і Грузії Денисом Шмигаль і Іраклієм Гарібашвілі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і глава уряду Грузії Іраклій Гарібашвілі домовилися про укладення угоди про взаємне визнання документів про вакцинацію проти COVID-19. Сторони мають намір активізувати туризм між країнами, пише Урядовий портал.

- Спрощення умов в'їзду до Грузії для громадян України та поступове нарощування регулярного авіасполучення між містами наших країн сприятиме активізації туризму. Уряд України також зацікавлений в збільшенні потоку грузинських туристів. Взаємне визнання документів про вакцинацію повинне максимально спростити перетин кордону нашими громадянами, - прокоментував угоду Шмигаль.

Прем'єр також обговорив з Гарібашвілі посилення співпраці в сфері безпеки, торгівлі, енергетики. Крім того, сторони домовилися, для подолання негативних наслідків пандемії в економіці, провести до кінця цього року Десяте засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва.

Шмигаль наголосив, що Україна і Грузія є стратегічними партнерами, що підкріплюється конкретними діями і фактами.

- Ключовим фактором, який об'єднує наші держави, є спільність європейських і євроатлантичних прагнень. Я впевнений, що вступ наших країн в ЄС і НАТО - це лише питання часу, - підкреслив глава українського уряду.

Прем'єр-міністри України і Грузії торкнулися і питання взаємодії в рамках "Східного партнерства" та "асоційованого тріо", заснованого спільно з Молдовою. Сторони обговорили питання безпеки в контексті тривалих дестабілізуючих дій з боку Російської Федерації в Чорноморському регіоні.

Візит Шмигаль до Грузії триватиме до четвертого червня. До складу урядової делегації увійшли міністр Олег Немчінов та міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Домовленість про це була досягнута прем'єр-міністрами України і Грузії Денисом Шмигаль і Іраклієм Гарібашвілі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і глава уряду Грузії Іраклій Гарібашвілі домовилися про укладення угоди про взаємне визнання документів про вакцинацію проти COVID-19. Сторони мають намір активізувати туризм між країнами, пише Урядовий портал.

- Спрощення умов в'їзду до Грузії для громадян України та поступове нарощування регулярного авіасполучення між містами наших країн сприятиме активізації туризму. Уряд України також зацікавлений в збільшенні потоку грузинських туристів. Взаємне визнання документів про вакцинацію повинне максимально спростити перетин кордону нашими громадянами, - прокоментував угоду Шмигаль.

Прем'єр також обговорив з Гарібашвілі посилення співпраці в сфері безпеки, торгівлі, енергетики. Крім того, сторони домовилися, для подолання негативних наслідків пандемії в економіці, провести до кінця цього року Десяте засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва.

Шмигаль наголосив, що Україна і Грузія є стратегічними партнерами, що підкріплюється конкретними діями і фактами.

- Ключовим фактором, який об'єднує наші держави, є спільність європейських і євроатлантичних прагнень. Я впевнений, що вступ наших країн в ЄС і НАТО - це лише питання часу, - підкреслив глава українського уряду.

Прем'єр-міністри України і Грузії торкнулися і питання взаємодії в рамках "Східного партнерства" та "асоційованого тріо", заснованого спільно з Молдовою. Сторони обговорили питання безпеки в контексті тривалих дестабілізуючих дій з боку Російської Федерації в Чорноморському регіоні.

Візит Шмигаль до Грузії триватиме до четвертого червня. До складу урядової делегації увійшли міністр Олег Немчінов та міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.