Ткаченко назвав культурні пам'ятки України, які реставрують у 2021 році

Мінкульт має намір в цьому році відремонтувати близько 150 таких об'єктів.

В рамках програми "Велика реставрація" протягом трьох років планується відреставрувати і добудувати близько 150 культурних пам'яток у всіх регіонах України. Про це заявив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура".

- Ці об'єкти розділені на групи, по терміновості. Перша черга - ті, що знаходяться в аварійному стані. Також ряд об'єктів для реставрації визначені разом з громадами та обласними адміністраціями. Фінальне рішення прийме експертна рада, склад фахівців якої ми оголосимо найближчим часом. Крім реставрації та ремонту - важлива частина програми - будівництво, - розповів він.

Міністр зазначив, що вже почався ремонт Національного художнього музею в Києві і Олеського замку в Одеській області. Також планується реставрація:

Національної філармонії в Києві;

Підгорецького замку у Львівській області;

пам'ятки національного значення - Миколаївська астрономічна обсерваторія;

Національного літературного меморіального музею Сковороди в Харківській області;

обласної філармонії в Одеській області;

замку Радзивіллів у Волинській області;

Чернівецький університет;

Палацовий комплекс в Качанівці, Чернігівська область;

Чортківський замок, Тернопільська область;

Дніпропетровський коледж культури і мистецтва.

- Наша мета - не просто відновити українську спадщину, а й наповнити її новими смислами. Щоб як українці, так і іноземці, відвідавши наші об'єкти, сказали "вау". Для цього потрібно почати діяти. І діяти спільними зусиллями для довгострокового ефекту, - підкреслив Ткаченко.

Міністр повідомив, що спільно з "Укравтодором" і "Укрзалізницею" розробляються маршрути, які задіють усі культурні пам'ятки. Адже без необхідних умов для комфортного перебування перспектива залучити більшу кількість туристів - мінімальна.

- Насправді реставрації потребують набагато більше, ніж 150 об'єктів. Не давши поштовх для їх порятунку - ризикуємо втратити не тільки спадок, а й туристичний потенціал, можливості для приватних інвестицій і перспективний внесок в економіку країни, - сказав він.

Раніше Ткаченко заявляв, що для розвитку туристичної галузі слід об'єднати місцеві маршрути для мандрівників і об'єкти програми "Велика реставрація".

На початку лютого президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром культури і інформаційної політики Олександром Ткаченком. Глава держави попросив міністра культури зосередитися в 2021 році на проекті "Велика реставрація", 35-й річниці Чорнобильської катастрофи та 150-річчя Лесі Українки.