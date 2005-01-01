Новий робот копіює емоції людини

Штучний інтелект дозволяє роботу ЕВА зчитувати вирази обличчя навколишніх людей і наслідувати їх. Як очікують розробники, ця технологія допоможе зробити роботів-помічників трохи більше приємними для людини.

Роботи повільно, але впевнено входять в наше повсякденне життя. Вони працюють пліч-о-пліч з людьми на заводах, в лікарнях, на фермах, в офісах і навіть у будинках (не ображати увагою робот-пилосос, він такий же робот, як і всі інші).

Але, незважаючи на такий тісний контакт з людьми, роботам бракує, скажімо так, людяності. Так, вони можуть бути віддалено схожі на людей зовні, більш того, чат-ботів і голосовим помічникам навіть не можна відмовити в дотепності. Але все це чомусь робить бездонну прірву між людиною і машиною ще помітніше.

Дослідники зі Школи інженерної справи і прикладних наук Колумбійського університету звернули увагу на один психологічний аспект.

Він полягає в тому, що одним з найважливіших способів людської комунікації є міміка. Вона відображає емоційний стан людини, і здатність висловити відповідну емоцію в потрібний момент дуже важлива для встановлення контакту між людьми.

На сьогоднішній день більшість роботів геть позбавлені цього ключового методу комунікації, що часто викликає почуття відторгнення і недовіри у тих, хто контактує з "розумними машинами".

Інженери з США вирішили створити робота, здатного на вираз цілого спектра емоцій, і найголовніше здатного висловити їх "в потрібний час в потрібному місці". Вони почали з фізичної структури ЕВА (EVA): таку назву отримала нова розробка.

У ЕВА немає тіла, це свого роду бюст з рухомою головою. У робота гумове обличчя синього кольору, що робить "емоційного" робота до смішного схожим на учасника музичного колективу Blue Man Group.

Його особа здатна висловити шість базових емоцій: радість, здивування, смуток, злість, відраза і страх. Автори роботи стверджують, що ЕВА здатний висловити і тонкі відтінки емоцій. В цьому роботу допомагає набір з 42 штучних "мімічних м'язів", що імітують рухи справжніх м'язів на обличчі людини.

Як тільки інженери досягли бажаного правдоподібності рухів, настала черга штучного інтелекту. Тут творці ЕВА зробили два великих досягнення.

ЕВА практикує перед камерою різні вирази обличчя.

Вони створили механізм глибинного навчання, що зчитує емоції оточуючих людей і здатний їх "отзеркалить". При цьому для навчання ЕВА використовував метод проб і помилок: робот спостерігав за власним обличчям на відео, тренуючись в правдоподібному вираженні емоцій.

Таким чином ЕВА навчився спочатку керувати складною системою механічних м'язів, а потім визначати, який вираз надати обличчю, грунтуючись на міміці оточуючих людей.

Автори розробки нагадують, що ЕВА поки що є простим лабораторним експериментом. Говорити про самосвідомість і емпатії роботів ще дуже і дуже рано. Однак в недалекому майбутньому ця технологія може отримати застосування в якості якоїсь дизайнерської "фішки": людям набагато приємніше взаємодіяти з роботом, який посміхається у відповідь на усмішку.