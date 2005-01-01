Суперслух: новий пристрій подарував людині надприродні можливості

Новий пристрій дозволяє не тільки почути, що наближається, але і точно визначити, де вона знаходиться.

Слух є одним з важливих способів пізнання світу. Людина може чути звуки в діапазоні від 16 до 20 000 герц. Більш низькі частоти, звані інфразвуком, ми можемо сприймати як вібрації, а більш високі (ультразвук) недоступні для нашого сприйняття. По крайній мірі, були недоступні до недавнього часу.

Дослідники з фінського Університету Аалто створили пристрій, що дозволяє людині почути і визначити положення джерела звуку частотою вище 20 000 Гц.

Як джерела ультразвуку вчені використовували кажанів в їх природному середовищі існування. Відомо, що кажани використовують ультразвук для ехолокації, тобто орієнтування в просторі по відбитим від навколишніх об'єктів сигналів.

Ученим, який надів на голову спеціальний пристрій, вдалося простежити за кажанами в польоті і почути, де вони знаходяться. Автори розробки називають цю нову здатність "суперслухом".

Невеликі пристрої для "прослушки" кажанів існували і раніше, але вони не дозволяли слухачеві визначити, де знаходиться джерело ультразвукових хвиль.

Нова технологія використовує кілька мікрофонів, рівномірно розставлених на поверхні невеликою сфери. На основі записаного аудіосигналу проводиться аналіз звукового поля (простору, в якому поширюються звукові хвилі). Комп'ютер визначає, що звук виходить з єдиного джерела, а також визначає напрямок, в якому поширювався ультразвук.

Записаний сигнал підганяється до чутної людиною частоти на комп'ютері і відразу ж програється в навушниках. Так людина отримує можливість відстежувати стан джерела ультразвуку.

У майбутньому дослідники планують створити пристрій, що виробляє всі перетворення автономно, без використання комп'ютера.

Пристрій оснащений шістьма мікрофонами, які ловлять ультразвук.

Для чого ж нам суперслух? У цій технології є величезний потенціал практичного застосування.

Наприклад, мало хто знає, що дрібні витоку газу супроводжуються потужними ультразвуковими імпульсами. Раніше вони були недоступні для людського вуха. Пристрій, що дозволяє оператору визначити джерело ультразвуку, подарує можливість убезпечити будь-яке газове обладнання.

Часом електричне обладнання при поломці теж видає ультразвук. Тому новий пристрій також буде корисним для швидкого виявлення несправностей, наприклад, у великих дата-центрах.

Опис роботи фінських вчених з'явився в статті в журналі Scientific Reports.