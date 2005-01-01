Реєстр гвалтівників: побив дружину - записали обох. Ще й сусідку на додачу

В Україні не залишають ідею створити базу домашнього насильства.

В Україні знову піднято питання про створення реєстру домашніх насильників. Тепер його планують вмонтувати в якийсь єдиний глобальний реєстр, який зараз розробляється в Мінсоцзахисті і який покликаний реалізувати стратегію цифровізації соціальної сфери, сказала на нещодавній нараді міністр соціальної політики Марина Лазебная.

Що це буде за база, інформації поки немає, а ось навколо реєстру домашніх скандалів суперечки йдуть давно і доля у нього складна.

Доступ обмежений, але досить широкий

Створення "Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознаками статі" передбачено законом про домашнє насильство, який був прийнятий в 2018 році і набув силу в повному об'ємі 11 січня 2019 го. Передбачалося, що до цього часу запрацює і реєстр, але, як бачимо, цього не сталося до сих пір.

- Закон передбачає, що в базу даних буде вноситися інформація як про кривдника, так само про жертву, - говорить юрист Анна Саєнко. - А це має свої "плюси" і "мінуси". Позитивні моменти полягають у тому, що соціальні служби, психологи, що працюють з цією проблемою, поліція зможуть оперативно обмінюватися інформацією про те, що сталося, і що постраждалій не доведеться по кілька разів розповідати про свою біду, заново переживаючи стрес. Негативні - це наша корупційна складова.

Доступ до реєстру буде відкритий для обмеженого кола осіб. Але все ж їх досить, щоб інформація просочилася в маси. Особливо, якщо мова йде про маленьке містечко, де кожен один одному кум або сват і багато любителів перемивати кісточки.

- У багатьох випадках жертві доводиться ховатися від кривдника. Однак її персональні дані і місце перебування будуть внесені до реєстру - ця інформація призначена для служб надання допомоги. Але вона може виявитися в руках кривдника, який купить відомості за гроші або в обмін на інші послуги, - зазначає Анна Саєнко.

Точно так же може статися і з кривдником. Не всі сім'ї, де трапляються конфлікти, жадають розповісти про це світу. І не всі будуть раді, якщо фабула драми "Іванов свою дружину Маню сп'яну згвалтував" стане надбанням місцевих пліток. А якщо начальство точить на Іванова зуб - то ще й приводом для звільнення з морально-етичних міркувань.

Постраждати від такої колізії можуть і діти.

- Мені відомі випадки, коли після створення реєстру аліментників підлітки труїли хлопців, у яких батьки значилися в боржниках, - каже Анна Саєнко.

Правозахисники побоюються, що, якщо реєстр таки запрацює, реальна картина домашнього насильства буде здорово спотворена в бік зменшення. Не кожна жертва погодиться, щоб інформація про неї зберігалася в державній базі три роки. Це по-перше.

По-друге, крім жертви і кривдника до реєстру вносяться дані людини, яка повідомила про сімейний ПП. Наприклад, сусідки, яка через стінку почула, як чоловік б'є дружину, і зателефонувала в поліцію. Навряд чи вона виявиться рада, дізнавшись, що її персональна інформація буде бовтатися в якийсь базі цілий рік. І сама обітницю дасть, і іншим порадить не лізти в чуже життя. Нехай там хоч вбивають.

- Нічого подібного в світі немає, - стверджує юрист. - Реєструються факти домашнього насильства, або ведуться реєстри агресорів, щоб тримати їх на обліку.

Експерти вважають, що не всі будуть раді створенню подібного реєстру.

Конфіденційність або безпеку

Свого часу багато суперечок було навколо так званого реєстру педофілів: чи потрібно його закривати або відкривати для всіх. В результаті доступ до даних залишили тільки для правоохоронних органів, а перевірити за реєстром людини можна або при його нотаріально завіреній злагоді, або при прийомі на роботу, пов'язану з дітьми.

Тим часом в Україні є багато реєстрів, які знаходяться в публічному доступі. Наприклад, Єдиний реєстр боржників, який включає і базу аліментників. Або реєстр нерухомості, реєстр осіб, які вчинили корупційні злочини. Правозахисники впевнені, що вільний доступ до особистих даних порушує статтю Конвенції про права людини, яка захищає конфіденційність.

- Це так, але є інша сторона медалі - питання безпеки, - каже адвокат Олексій Сиротін. - Наприклад, ви ведете бізнес і підшукали компаньйона. Чи маєте право переконатися, що він не в борговій ямі і не в поліцейському розшуку. І жінці не зайве "прогнати" за реєстром боржників свого кандидата в чоловіки.

Всього в Україні більше 20 публічних реєстрів, за якими можна отримати інформацію про людину. Є навіть електронні сервіси, які за відносно невелику плату виконують це завдання автоматично.

Які ще хочуть створити реєстри

Міністерство цифрової трансформації ініціює створення Єдиного реєстру одержувачів пільг і соціальної допомоги. Зараз такі дані розкидані по базах різних відомств.

Нацбанк обіцяє запустити реєстр колекторських компаній, яким офіційно буде дозволено вибивати борги.

Президент Володимир Зеленський обіцяє створити реєстр олігархів. У такі запишуть за трьома критеріями: співпраця з депутатами і чиновниками, сума активів і зв'язку з медіа.