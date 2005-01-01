Как не попасться в руки мошенников при вложении денег

Хотя зарабатывать деньги в HYIP profvest не сложно, для того, чтобы сделать хороший и постоянный возврат на инвестиции, необходимы эффективные Scam Alerts и Scam Reports для того, чтобы инвестор был полностью успешен.

Преимущества оповещений о мошенничестве и отчетов о мошенничестве

Заставляет инвестора проводить исследования и советует никогда не делать инвестиции, основываясь на том, что вы прочитали в информационных бюллетенях и на досках объявлений. Он предписывает получать письменную финансовую информацию, такую как проспект эмиссии, годовой отчет, циркуляр о предложении и финансовые отчеты. Первый шаг, который должен сделать инвестор, прежде чем вкладывать свои деньги в высокодоходные инвестиционные программы, - это выяснить наиболее прибыльные и стабильные программы, которые могут принести хороший доход на ваши инвестиции.

Это лучший инструмент для информирования о мошенничестве в HYIP. Оповещения о мошенничестве и отчеты о мошенничестве являются отличной инновационной функцией для предупреждения людей, которые имеют страсть зарабатывать с помощью HYIP программ. Поэтому, как качественный инструмент, вы должны быть осведомлены о любых предупреждениях о мошенничестве и отчетах о мошенничестве серьезно.

Ознакомьтесь с основным контрольным списком красных флажков

Это должно вызвать у вас подозрение в отношении любого "инвестиционного" сайта, обещающего высокую доходность

Обещанный неестественно высокий доход на инвестиции. 300% в год было бы сомнительным, не говоря уже о ежедневных доходах. Все HYIP рано или поздно становятся мошенниками.

Никакой информации о компании

Поддельная информация о компании, которой делятся между собой несколько мошеннических сайтов.

Нет проверяемых утверждений. Нет ссылок на блокчейн-проводник, нет полных адресов участников

Даже если вы услышите, что кто-то из ваших знакомых увеличил свои инвестиции в одну из HYIP-программ, нет никаких положительных гарантий, что это произойдет и с вами. Сразу после того, как Scam Alerts и Scam Reports проиллюстрировали, что всегда хорошо брать деньги с новых участников и возвращать инвестиции предыдущим, поэтому, как только критическая масса участников достигнута, вся схема рушится, не в состоянии больше выплачивать деньги.

Резюме

Помимо Scam Alerts и Scam Reports пользователи также могут использовать HYIP Lister Script продукт от нас, который является полным решением для создания и управления HYIP Listing веб-сайта. Вы можете начать свой собственный сайт HYIP мониторинга с легкостью и простотой.