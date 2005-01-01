Роль книги в житті людини

Своя улюблена книга є у кожного, і зовсім неважливо, про що вона і яке місце займає на літературних сходах пошани. Якщо книга потрапила в руки в потрібний час, то назавжди залишиться в пам'яті.

Слова зачіпають найтонші струни душі, викликають емоції і занурюють в книгу з головою. Книги, які чіпляють душу для кожного свої. Не так важливий сюжет, як те, які почуття в читача здатний розбудити автор, розповідаючи свою історію. Сильні тексти здатні відкрити очі на якісь події, вони можуть зробити так, що все, що ви знали раніше виявиться неправдою. Наче пелена спадає з очей. І тоді, ви назавжди закохуєтеся в цю книгу.

Зустріч зі своєю книгою може статися в будь-якому віці. У дитинстві враження від прочитаного бувають особливо сильними і залишають слід у душі, напевно, назавжди. Тому найціннішою для себе називають саме ту книгу з дитинства.

Буває, що книги буквально рятують. Дослідження нейрофізіолога Девіда Льюїса показало, що за 6 хвилин захопленого читання рівень стресу знижується на 68%. Всього пара книжкових сторінок і стрес залишає нас у спокої. Виявляється, ліки для душевної рівноваги можна знайти на книжковій полиці, а не в аптеці. А ще на сайті Pocketbook можна купити книги в електронному вигляді, які допоможуть розібратися в бурхливій плутанині думок, почуттів, подій. Спробуйте прочитати кілька сторінок, а потім перевірте чи так все погано, як здавалося.

Книги приходять до читачів різними способами, іноді ми змушені прочитати якийсь твір, щоб отримати бажане. Наприклад, шанувальник якоїсь книги відмовляється мати з вами справу, поки книжка не буде прочитана. Шантаж і маніпуляція? Безумовно. Але, ніколи не знаєш заздалегідь, до чого призведе знайомство з новою книгою, навіть тієї, яку довелося прочитати не за власним бажанням.

Книги роблять нас кращими

Читаючи художню літературу, ми вбираємо в себе досвід персонажів, вчимося уникати їх помилок, аналізуємо характери і вчинки героїв. Все це позначається на особистості читача, не кажучи вже про те, що з кожної книги ми дізнаємося щось нове для себе. Як влаштовано те чи інше ремесло, які є особливості у жителів місцевості, в якій відбувається дія. Ми читаємо про традиції і культуру різних народів і стаємо більш відкритими, порівнюємо їх з собою, знаходимо те, що нас об'єднує, і в чому ми відрізняємося. З книг ми дізнаємося про останні наукові дослідження, знайомимося з цікавими теоріями і вчимося чомусь новому. Не має значення, яким жанром книг воліє читач, всі вони допомагають йому вирости над собою, при правильному підході.

Наш мозок дуже любить регулярне читання, особливо читання складних книг. Цю складність кожен визначає для себе сам. Якщо відчуваєте, що нейронні зв'язки рішуче зростають, значить ви на вірному шляху. Так ми вчимося, ростемо над собою і переходимо на нові рівні. Це дуже цікавий досвід і він нагороджує читача приємними подаруночками.

А ще книги здатні підвищувати самооцінку і надавати впевненості в собі. Для цього необхідно повірити тексту, усвідомити, що слова дають читачеві в руки ключі від усіх дверей, а потім застосувати отримані знання в реальному житті.