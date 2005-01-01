Угловые кухни LEONMEBEL

Удобно и самое главное функционально обустроить помещение кухни помогут угловые кухни. Приобрести кухни данного вида можно в LEONMEBEL. Здесь найдутся кухонные гарнитуры от классического до современного дизайна.

Виды угловых кухонных гарнитуров

Данный вид мебели удобен в эксплуатации, обладает хорошей вместительностью и бывают разной формы. В интернет-магазине LEONMEBEL можно приобрести Г-образные, П-образные кухни. Следовательно, их расположение либо по вдоль идущим стенам, либо по трем смежным. Благодаря универсальности, вместительности, компактности они пользуются широким спросом у потребителей. Стандартные гарнитуры с рабочей поверхностью, ящиками для посуды, интегрированным столом для обедов, барной стойкой. Разумеется, сюда войдут другие немаловажные элементы – мойка, места для плиты, посудомойки, холодильника, вытяжки.

Преимущество угловых гарнитуров

Среди заказчиков встречается широкая аудитория, обставляющая квартиру, коттедж, офис, общежитие, гостиницу. Им важна компактность. Правильно выбранный гарнитур без усилий устанавливается в комнате с различными параметрами, не потеряв даже драгоценного сантиметра.

Предпочтения хозяек различны. На сайте интернет-магазина можно выбрать необходимые шкафчики, полочки, ящички. Заказ, осуществленный по индивидуальному проекту, даст возможность идеально установить мебель в пространство кухни, сделав работу на ней комфортной, приятной. Шкафчики, полочки будут находиться там, где нужно, позволяя хозяйке комфортно перемещаться по кухне.

Это не значит, что угловая кухня будет стандартной, составляя проект можно воспользоваться различными комбинациями компоновки гарнитура, размерами, обустройством. Потребитель в каталоге найдет угловые кухни, обладающие рядом плюсов:

компактностью;

способностью встроить дополнительную технику;

эргономичностью;

зонированностью;

презентабельностью.

Планировка дизайна при помощи углового гарнитура

Собираясь покупать кухонную мебель углового типа необходимо задуматься о том, как она впишется в общий интерьер помещения. Основным, на что в первую очередь стоит обратить внимание, это цветовая гамма, стилевое направление, количество света в помещении и т.д.

При обращении в LEONMEBEL консультанты окажут всю необходимую помощь в подборе гарнитура, дадут необходимые рекомендации.

Благодаря широкой линейке представленного товара выбор сделать не составит труда. Можно подобрать угловой гарнитур, опираясь на следующие критерии:

Оттенок. Для внушительных кухонь лучше подойдут темные цвета, ведь светлые еще больше увеличат, итак, большое пространство и наоборот. Для модерна идеально подойдет яркая расцветка.

Рисунок. Чтобы увеличить помещение в ширину можно выбрать гарнитур с линиями по горизонту, ведь вертикальный рисунок сделает помещение визуально выше. В том случае если выбор пал на однотонный вид мебели, то необходимо тщательно продумать фурнитуру, чтобы сделать интерьер интересней.

Стилевое решение. Для классического интерьера лучше остановить свой выбор на материале сделанного их древесины как натуральной, так и нет. Приверженцам современных дизайнов подойдут минимализм, эклектика.

В интернет-магазине LEONMEBEL можно подобрать гарнитур совершенно для любого стилевого решения, различных размеров, материалов, а также оснащению. Обязательно придутся по вкусу не только качество и оригинальность угловых гарнитуров, но и цена на них.