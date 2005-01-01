Вчені знайшли докази лабораторного походження COVID-19

Автори дослідження, британський професор Ангус Далглейшем і норвезький доктор Біргер Соренсен, виявили в зразку вірусу "унікальні відбитки пальців", які, могли виникнути тільки в результаті маніпуляцій в лабораторії.

Нове британо-норвезьке дослідження стверджує, що китайські вчені створили COVID-19 в лабораторії в Ухані, а потім спробували замести сліди за допомогою реверсивних версій вірусу, щоб він виглядав так, ніби стався природним чином від кажанів.

Дослідження і докази публікує видання Daily Mail. Автори статті повідомляли, що у них були докази і раніше, але вчене співтовариство проігнорувало їх. Аналізуючи зразки ковіда в спробі створити вакцину, фахівці знайшли в зразку вірусу "унікальні відбитки пальців", які, за їхніми словами, могли виникнути тільки в результаті маніпуляцій в лабораторії. Вчені також зазначили, що вірус не має надійного природного предка.

У березні цього року ВООЗ опублікувала результати дослідження, згідно з якими витік з лабораторії вкрай малоймовірний, основною версією можна вважати передачу вірусу від кажанів через іншу тварину. Однак США і 13 інших держав висловили сумніви в результатах роботи експертів і зажадали проведення незалежного розслідування.