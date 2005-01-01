Заборона на імпорт електроенергії з Білорусі та РФ: хто допоможе в разі аварії

Цієї зими ми вже ледь не залишилися без опалення і довелося платити за електрику дорожче.

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), на засіданні в середу обмежила доступну пропускну здатність для імпорту електроенергії в Україні з боку держав, які не є сторонами Енергетичного співтовариства (Росія, Білорусь), до 0 МВт терміном до 1 жовтня 2021 року. І цю заборону обіцяють продовжити і на опалювальний сезон. Правда, все буде залежати від підготовки до опалювального сезону.

Санкції тривають

Рішення НКРЕКУ в частині заборони імпорту електроенергії з РФ і Білорусі довелося на період, коли Україна разом з ЄС вводить санкції проти білоруських авіакомпаній за інцидент з літаком Ryanair і арештом опозиціонера Романа Протасевича. Може здатися, що Україна відмовляється купувати електроенергію сусідніх країн в рамках цих санкцій.

Але до цієї події чиновники йшли паралельним курсом і від події в небі над Білоруссю це рішення не залежало. Спочатку президент підписав закон, який в майбутньому заборонить імпорт електрики з країн, які не сертифіковані з ЄС, а тепер чиновники в якості тренування виконують вимоги цього закону.

Голова НКРЕКУ Валерій Тарасюк не виключає, що, швидше за все, продовжать обмеження пропускної здатності перетинів ліній електропередач між Україною, Росією і Білоруссю і після 1 жовтня.

НКРЕКУ прийняла рішення анулювати результати річних аукціонів, на яких було розподілено пропускну здатність на 2021 рік у частині міждержавних зв'язків між Україною, Росією і Білоруссю. Регулятор також доручив оператору системи передачі відшкодувати переможцям аукціонів сплачені кошти.

Удар по олігархам?

Місцями таке рішення виглядає як початок оголошеної президентом боротьби з олігархами.

У минулому році напередодні опалювального сезону Україна виявилася не готова до холодної зими. П'ять блоків АЕС були на ремонті, а запаси вугілля на ТЕС швидко закінчилися. Та й самі ТЕС постійно виходили з ладу. Якби не імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, то і деякі українські регіони могли б повторити долю американського Техасу, який кілька днів в морози жив без електрики.

Така ситуація не сподобалася Володимиру Зеленському, і на прес-конференції він звинуватив Міненерго в тому, що енергоблоки "Енергоатому" навмисне виводили з ладу, щоб дати заробити ТЕС.

- І хоча президент не назвав прізвище Ахметова, але 80% ринку теплової генерації - це саме компанії ДТЕК Ахметова, - каже енергетичний експерт Юрій Корольчук. - І саме ДТЕК використовував все вугілля і в січні-лютому підвів Україну під імпорт електроенергії з Білорусії та Росії.

Президент на прес-конференції в відкриту звинуватив колишнє керівництво Міненерго в підіграванні інтересам теплової генерації.

- Це робилося, щоб збільшити теплову генерацію, - говорив Зеленський. - Це робило Міністерство енергетики. Адже теплова енергія значно дорожче. Таким чином був серйозний тиск і хук як по "Енергоатому", який місяцями не працював і мав збитки, так і по країні, так як електроенергія коштувала дорожче.

Експерти звернули увагу, що "Енергоатом" - єдиний на ринку електроенергії, хто удостоївся похвали від президента.

- Генерація доходів "Енергоатомом" можлива за рахунок зниження апетитів ДТЕК Ахметова, що ймовірно і станеться, - пояснює Корольчук.

Але і теплову генерацію заганяти кудись "під плінтус" не варто. Адже в разі різкого дефіциту електрики доведеться запускати всі наявні у нас вугільні блоки. Тому зараз НКРЕКУ закриває імпорт електроенергії, щоб дати заробити всім вітчизняним генеруючим компаніям.

А якщо знову зима прийде несподівано?

Зверніть увагу, що заборона поки введена до 1 жовтня. Тобто на той період, коли Україна не відчуває дефіцит електроенергії. Продовжувати його чи ні, мабуть, вирішуватимуть за підсумками теплої пори року, коли на складах треба буде накопичити достатню кількість вугілля, а блоки АЕС і ТЕС повинні будуть пройти капітальні та профілактичні ремонти.

Якщо всі ці заходи визнають успішними, тоді влада, можливо, і спробує продовжити заборону на імпорт електрики з Білорусі. Якщо ж підготовка до сезону виявиться незадовільною, то ризикувати, напевно, не будуть. Тому що від Європи чекати милості в разі аварій в українській енергосистемі поки не варто.

Зараз багато розмов про те, щоб відключитися від колишньої енергосистеми СРСР і підключитися до енергосистеми Європи, - каже Юрій Корольчук. - Але Європа не буде рада тому, в якому стані наша енергетика. Думаю, ми ще довго не приєднаємося до європейської енергосистеми. Основна причина - вичерпаний запас міцності наших ТЕС. Європейці не захочуть навіть за гроші вирішувати проблеми українських ТЕС. Тому імпорт електроенергії з Білорусі та Росії поки залишатиметься як варіант для підстраховки. Без нього кризові періоди наша енергосистема проходити не зможе.