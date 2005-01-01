Часы Edox – средний класс по-швейцарски

Швейцарские часы являются негласным синонимом качества, так что если вы ищете точный и надежный аксессуар, стоит начать свои поиски именно со швейцарских брендов. Мы советуем обратить внимание на аксессуары среднего класса, с более точным и качественным механизмом, но при этом без изысков, которые бы увеличили ценник минимум на одну цифру. К таким принадлежат наручные часы Edox.

Edox – история любви

Швейцарский бренд Edox появился еще в 19 веке, но его история куда более романтична, чем у большинства. Его основатель, потомственный часовщик, сделал своей жене презент на день рождения – изящные карманные часы. Супруга уговорила мужа открыть собственное производство, и сейчас, спустя почти 140 лет, купить часы Edox можно во всех уголках мира. Впрочем, жители Украины не так хорошо знакомы с этим брендом, и напрасно – поводов приобрести себе один из аксессуаров «Эдокс» предостаточно:

Широкий ассортимент. Компания сфокусирована на производстве часов среднего ценового сегмента, но это понятие растяжимое - в каталоге Вектор Д найдутся и модели премиум-класса, и более доступные варианты. При этом вы сможете подобрать аксессуар на любой случая – и строгие часы для офиса, и многофункциональные с высокой водозащитой – для занятия спортом, и броские стильные модели для выхода в свет. Swiss Made. Для Швейцарии точность и высокое качество часов – не пустой звук, и маркировку Swiss Made может себе позволить не каждый бренд. Чтобы ее заслужить, нужно соответствовать строгим требованиям законодательства, и часы Edox как раз относятся к тем, что честно заработал право наносить ее на циферблат. Спонсор и хронометрист. Компания Edox готова лишний раз доказать качество своей продукции – в ее активе статус официального хронометриста Чемпионата мира по ралли, а также спонсорство международных гоночных соревнований. Так что у Edox высокий кредит доверия.

Если вы до сих пор не уверены, стоит ли покупать часы «Эдок», уточним – в числе фанатов бренда актер Брюс Уиллис, популярные гонщики Бенито Герра и Скотт МакЛауглин, олимпийская чемпионка и рекордсменка Мирея Бельмонте Гарсиа. Согласитесь, хорошая компания.

Почему многие часовые энтузиасты обожают «Эдокс»

Хотя Edox менее известны, чем другие швейцарские бренды, качество сборки, цена и стиль, безусловно, позволяют им конкурировать с самыми популярными производителями. Обладая почти 150-летним опытом работы в часовой индустрии, бренд может считаться экспертом в технических инновациях. Это особенно заметно по качеству сборки. Помимо использования высококачественных материалов, собственные разработки позволили создать часы с исключительной водонепроницаемостью.