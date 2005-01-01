Правила и особенности использования пультов ДУ

Дистанционный пульт делает управление техникой более комфортным, позволяя включать нужный режим и регулировать настройки удаленно. Принцип действия ПДУ основан на передаче данных по инфракрасному каналу связи. Если устройство ломается, это доставляет определенные неудобства пользователю. При неисправности пульта от телевизора можно использовать кнопки на корпусе ТВ, пока не будет куплена замена.

Если говорить о цифровой приставке или кондиционере, то здесь все несколько сложнее. Полноценно использовать все функции не получится. Решить проблему можно, купив пульт дистанционного управления. Но еще лучше – учитывать простые рекомендации по эксплуатации ПДУ, чтобы не допустить неисправностей в его работе.

Как не допустить сбоев

Одной из наиболее распространенных проблем является нарушение передачи светового импульса, передающегося с пульта на приемопередатчик, расположенный в блоке кондиционера/телевизора/приставки или другого оборудования. Возможно, при нажатии на кнопку устройство вовсе не реагирует.

Подробнее о том, с чем это может быть связано:

Препятствия на пути от ПДУ до приемника сигнала. Если между вами и телевизором или кондиционером есть какие-либо предметы или мебель, они могут служить причиной нарушения передачи импульса. Также помехи могут создавать электромагнитные волны, скрытая проводка и другое оборудование. Воздействие влаги. Если влажность в помещении высокая, это отразится на функционировании ПДУ. Внутренние элементы микросхемы окисляются, из-за чего плата выходит из строя. Неисправность может быть вызвана длительным воздействием ультрафиолета, если пульт надолго остается на солнце. Увеличение температуры пагубно влияет на внутренние компоненты ПДУ, это касается и радиаторов отопления, и других отопительных устройств. Нарушение качества передачи сигнала часто обусловлено загрязнением светодиода и скоплением пыли на приемопередатчике. Из-за этого техника просто не может поймать импульс. В результате увеличивается нагрузка на элемент питания, ПДУ расходует больше энергии на попытку передачи сигнала, и батарейка садится быстрее. Также проблема может быть обусловлена наличием световых устройств с люминесцентными лампочками в помещении. Иногда такие светильники приводят к появлению помех.

Чтобы не допустить неисправностей в работе ПДУ, контролируйте работоспособность батареек. Элементы питания со временем разряжаются и, как правило, именно они становятся причиной поломки пульта. Если так случилось, что в процессе эксплуатации устройство упало в воду или на него попала влага, необходимо извлечь элементы питания и просушить девайс.

При необходимости разберите пульт, выкрутив несколько болтов, соединяющих части его корпуса. Протрите плату сухой салфеткой и просушите ее, но не используйте для этого фен. Если своевременно не высушить устройство, контакты могут окислиться, потребуется их перепайка.