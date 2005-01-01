Саміт ЄС - США: Україна не в топі

Євросоюз запропонував США заявити про протидію Росії за день до зустрічі Путіна і Байдена.

У червні відбудуться кілька важливих міжнародних подій, які можуть вплинути на нашу країну. Особливо в тому, що стосується збройного конфлікту в Донбасі і мирних переговорів по ньому. 16 червня в Женеві президент США Джо Байден зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним. А за день до цього, 15 червня, відбудеться саміт, на якому президент США зустрінеться з 27 лідерами Євросоюзу. І вже відомо, що європейські лідери запропонують Джо Байдену особливу стратегію поведінки з Москвою.

США і Євросоюз долають спадщину Трампа

І адміністрація Джо Байдена, і Брюссель бачать в цьому саміті черговий крок до швидкого відродження союзницьких відносин Америки та Європи, помітно постраждалих за чотири роки дипломатії Дональда Трампа. Вашингтон так вже точно має намір повернутися до колишньої союзницької політики.

Байден і члени його адміністрації неодноразово говорили про намір покінчити зі спадщиною Трампа, який своїми зневажливими відгуками про союзників і односторонніми, часто безладними діями у зовнішній політиці неабияк зіпсував відносини з Європою.

"Я посилаю світу ясний сигнал: Америка повертається. Трансатлантичний альянс повертається. Сполучені Штати мають твердий намір знову співпрацювати з Європою, консультуватися з вами і повернути собі статус лідера, якому довіряють", - заявив Байден на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому цього року.

Так що ЄС і США повертаються в систему зміцнення міжнародного порядку, заснованого на загальних правилах і цінностях.

"Обидві сторони пообіцяли подальшу тісну співпрацю на підтримку демократичних цінностей, глобальної та регіональної стабільності та спільних прав людини", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичної служби Євросоюзу.

Про Росію та Китай

Брюссель і Вашингтон вже зараз працюють над спільною заявою. Агентство Bloomberg повідомляє, що головний аспект документа - реагування з обох сторін Атлантики на "шкідливу діяльність" Росії. "Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії і будемо рішуче реагувати на її повторювану модель негативної поведінки і зловмисної діяльності", - йдеться в проекті рішення.

У ньому також пропонується "тісно консультуватися і співпрацювати з усього спектру загальних проблем і можливостей в рамках аналогічних багатогранних підходів до Китаю".

Ранні західні країни продемонстрували повернення трансатлантичного альянсу спільною зовнішньополітичною акцією. США і Євросоюз, а також Канада і Британія ввели санкції проти китайських офіційних осіб за репресії.

Українська тема буде вторинної

Незважаючи на те що один з головних об'єктів агресії Москви - це Україна, до нашої країни результат зустрічі Байдена з європейськими лідерами матиме дуже опосередкований стосунок. Будь-яких сигналів про те, що саміт ЄС - США особливо торкнеться ситуації з Україною, немає.

Замість цього головний акцент буде зміщений в сторону порушень прав людини в самій Росії. За даними агентства, Брюссель, зокрема, пропонує Вашингтону виступити "проти придушення російськими властями громадянського суспільства, опозиції і незалежних ЗМІ в РФ".

Це, до речі, збігається і з намірами Джо Байдена. Напередодні зустрічі з Володимиром Путіним він заявив, що має намір обговорити з ним порушення прав людини в Росії.

- Ніяких фундаментальних рішень щодо нашої країни розглядатися не буде. Україна не буде в топі порядку денного, наше питання буде обговорюватися як вторинне. Тому що немає ніяких сигналів, які показали б, що США і Європа раптово вирішили посилити допомогу Україні. Навіть гірше - між США і Росією може початися стратегічний діалог по ряду ключових міжнародних питань. І в контексті цього діалогу в перспективі можливий вихід Штатів і Росії на якісь політичні компроміси по Мінську, - розповів експерт Інституту майбутнього Ілля Куса.

За його словами, це може бути компроміс щодо політичного врегулювання в Донбасі (особливий статус і вибори, чого хоче Росія). І тоді на Київ будуть тиснути. Або Європа і США домовляться поставити на паузу свої розбіжності з Росією і заморозити конфлікт на якийсь час. А поки вони будуть вирішувати глобальні питання, які їх найбільше цікавлять, Україна при цьому може стати розмінним фондом в переговорах.

- Байден ніколи не приховував, що є питання, які його цікавлять більше ніж Україна. Це, наприклад, Сирія, питання ядерного роззброєння і контролю над озброєннями, Китай. Розповідаючи про діалог з Росією, він жодного разу не поставив Україну на перше місце в переліку тем. Для нього це нерівнозначні теми. І він дуже не хоче вступати в конфронтацію з Росією через нашу країну, - вважає експерт.

США і ЄС більше цікавлять торгові суперечки і клімат

Як зазначає агентство Bloomberg, серед інших тем, які, як очікується, будуть порушені в заяві, стане тема подолання торговельних суперечок, що характеризували політику адміністрації Трампа. Також передбачається, що на саміті будуть узгоджені позиції Брюсселя і Вашингтона з проблем зміни клімату та питань оподаткування цифрових компаній і транснаціональних корпорацій.

Якщо проект спільної заяви буде схвалений в нинішньому вигляді, його опублікують в день саміту.

А вже на 16 червня в Женеві запланована перша особиста зустріч Джо Байдена в статусі президента з Володимиром Путіним.

Вони обговорять стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин. "Серед них - проблематика стратегічної стабільності і актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи взаємодію в боротьбі з пандемією коронавіруса і врегулювання регіональних конфліктів", - йдеться в повідомленні прес-служби Кремля.

- Обидві ці зустрічі - саміт ЄС - США і зустріч Байдена з Путіним - не спрямовані на українську проблематику. Але певну вигоду Київ може отримати. Наприклад, з точки зору відносин Заходу до Росії, які продовжують залишатися в цілому негативними і настороженими. Це позитивний момент для Києва, - вважає політолог Олег Саакян.

Другим хорошим сигналом, за словами експерта, буде відновлення єдності між Європою і США навколо ключових загроз в питаннях міжнародної безпеки. А одним з головних порушників світового спокою є Росія. Тому це теж добре для України. На думку Олега Саакяна, все залежить від самого Києва, від того, як українська влада скористається цим позитивними факторами.