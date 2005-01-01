Трьох богатирів назвали українцями - в Росії не згодні

Українські експерти висловили гіпотезу, що росіяни "присвоїли" билинних героїв, які насправді з наших місць.

Новим об'єктом спору про історичну приналежність стали билинні герої - Ілля Муромець, Альоша Попович і Добриня Микитич. Журналісти каналу "24" в передачі "Історія обману" оскаржили класичне словосполучення - "російські богатирі", заявивши, що вони насправді українські, а Росія, по старій історичній традиції, їх "вкрала".

Російські вчені, не кажучи вже про соцмережі і ЗМІ, з цим не згодні. Співробітники історичного факультету МДУ імені Ломоносова прокоментували висновки українських колег, які виступили експертами передачі. Як заявив РБК доцент істфаку МДУ, доктор історичних наук Федір Гайда, основні відомості про богатирів виходять з давньоруських билин на території сучасної Карелії. А в українському епосі ніяких згадок про богатирів немає.

Він зазначив, що ці дані були зібрані в XIX столітті в якості усної народної творчості, при цьому частково вони підтверджуються іншими джерелами. Гайда вказав, що українська усна народна творчість билинних персонажів »не запам'ятала".

- Всі українські пісні, так звані думи, стосуються набагато більш пізнього часу, "козацької доби". Там персонажі XVI, XVII, XVIII століть. Місцеві люди, ймовірно, будучи в гущі історичних подій, не запам'ятали більш раннього часу, - пояснює експерт.

У свою чергу, професор кафедри історії Росії до XIX століття, доктор історичних наук Антон Горський зазначив, що персонажів билин не можна вписувати в сучасні реалії, оскільки поділ на "російських" і "українців" з'явилося набагато пізніше, а про прообрази фольклорних персонажів є різні версії . За його словами, всі вони так чи інакше були з різних міст, які розташовані на території сучасних двох країн.

Випуск "Історія обману" про богатирів вийшов в ефір 7 квітня. Відповідно до гіпотези вчених, найвідомішого, старшого героя російського билинного епосу Іллю Муромця насправді звали Іллею Чобітько, родом він був з села Морівськ (раніше - Муромський) під Черніговом.

Альошу Поповича звали Олешко, і народився він в місті Пирятин на Полтавщині, а не в Ростові. Добриню Микитовича українські фахівці назвали "воєводою князя Володимира Великого": він жив на території Київської Русі, яка "була в межах нинішньої етнічної України, але простягалася і значно північніше".

Історія питання

Раніше Арсен Аваков заявив, що "російська мова не належить Росії", як і всі автори, які на ній писали. У цьому його підтримала Юлія Мендель, за що на неї обрушився з критикою Тарас Кремінь.

До цього Україна висловила рішучі заперечення в зв'язку зі спробою Росії "привласнити" Тараса Шевченка. У свою чергу, в нашій країні вважають, що РФ свого часу безсоромно привласнила і Миколу Гоголя. А в минулому році між країнами розгорнулася "битва за борщ".

Крім того, на початку березня Всесвітній економічний форум (ВЕФ) розмістив на сайті матеріал "Жінки в історії, що сформували світ". Невдоволення в Україні викликало те, що княгиня Ольга, яка правила Київською Руссю з 945 по 960 рік, була названа "праматір'ю сучасної Росії". Після цього ВЕФ просто прибрав ім'я Ольги з опублікованого списку.