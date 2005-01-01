Зеленський запропонував сенаторам США створити новий формат санкцій тиску на Росію

Він також обговорив з ними ситуацію з безпекою на Донбасі і протидію реалізації проекту "Північний потік - 2".

Санкції Євросоюзу і США проти Росії не працюють, тому потрібно змінити список санкцій, політику щодо неї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією Конгресу США в Києві.

- Нинішні санкції з боку ЄС і США на сьогодні вже не працюють - Росія звикла з цим жити, забираючи при цьому інші території та погрожуючи Європі. Весь цивілізований світ не може це дозволяти. Тому я вважаю, що треба не просто тиснути, а вибудувати новий формат санкцій політики, - сказав він, повідомляє прес-служба глави держави.

Президент висловив сподівання, що США будуть представлені на найвищому рівні на саміті Кримської платформи 23 серпня. Глава держави поінформував представників Конгресу про реформи, які проводяться в Україні, і обговорив з ними ситуацію з безпекою на Донбасі і вздовж російсько-українського кордону, а також протидію реалізації проекту "Північний потік - 2".

- Не дати добудувати і ввести в експлуатацію "Північний потік - 2" можуть тільки США і адміністрація президента Байдена. "Північний потік - 2" - це не просто енергетична безпека, про яку говорять усі дипломати і політики, це окрема потужна зброя Російської Федерації, яку дають їй сьогодні в руки. А потім Європа запитує про те, як можна захиститися від Росії. Відповідь дуже проста - не давати зброю ворогові ", - підкреслив президент.

Він також зазначив, що зараз Україна на східному кордоні захищає Європу і європейські цінності, а для цього необхідна сильна і добре забезпечена армія.

- "Північний потік - 2" відключить Україну від поставок газу, а значить, "відключить" нас щонайменше від 3 мільярдів доларів на рік. Нам нічим буде платити за українську армію, - сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що розуміння всіх загроз, які представляє "Північний потік - 2" особливо актуально напередодні зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним, і Україна готова надати американській стороні повну інформацію з цього питання.

Ще однією потенційною загрозою, яка може посилити позиції Росії в Європі, Зеленський назвав ненадання Україні чіткого сигналу і конкретних термінів по отриманню Плану дій щодо членства в НАТО.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з делегацією Конгресу США. Він закликав сенаторів використовувати всі наявні інструменти, щоб не допустити зняття санкцій з будівництва "Північного потоку-2".

Делегація американських сенаторів в складі Джин Шахін (Демократична партія), Роберта Портмана (Республіканська партія) і Крістофера Мерфі (Демократична партія) прибула в Україну 1 червня.