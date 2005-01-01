Види твердопаливних котлів

З прогресуючим зростанням цін на природний газ та інші види газоподібного і рідкого палива, багато власників приватних будинків почали всерйоз замислюватися про переведення своїх систем опалення на інші більш доступні види палива. Альтернативою і серйозним конкурентом газоподібному паливу і газових котлів є тверде паливо і відповідно твердопаливні котли.

Твердопаливні котли, які представлені в інтернет-магазині https://modernsys.com.ua/ працюють на таких видах палива як - дрова, вугілля, деревні гранули, брикети, а також на комбінованій сировині, відходах столярного виробництва. Спалювання палива в котлах відбувається під атмосферним тиском, тобто, в природних умовах. Залежно від типу, конструкції котла і режиму роботи, час між закладками може становити від декількох годин, до двох-трьох днів. Більш того, деякі моделі дозволяють встановити додатковий бункер з паливом і здійснювати автоматичну подачу в зону горіння. Це дозволяє збільшити інтервал обслуговування котла до декількох діб. Зрозуміло, в такому випадку паливо має бути дрібнодисперсним, сипучим - пелети або гранульоване вугілля, а не дрова.

Твердопаливні котли класифікують

За способом спалювання палива твердопаливні котли діляться на:

класичні (котли з прямим спалюванням палива),

піролізні (газогенераторні).

До класичних котлів відносяться котли з прямим спалюванням палива. У камеру згоряння закладається паливо, яке горить, полум'я нагріває теплообмінник, що знаходиться зверху і теплоносій, який проходить через нього. Недоліком таких котлів є невисокий ККД, відповідно велика витрата палива і як наслідок необхідність частої його закладки.

В основу роботи піролізного котла покладений принцип піролізного спалювання палива. Під дією високої температури і в умовах нестачі кисню суха деревина розкладається на летючу частину - так званий піролізний газ і твердий залишок - деревне вугілля (кокс). Піроліз деревини здійснюється при температурі 200 - 800 ° С. Цей процес відбувається з виділенням тепла, за рахунок чого здійснюється прогрівання і підсушування палива в котлі, і відбувається підігрів що надходить в зону горіння повітря. Змішування кисню повітря з піролізним газом що виділився при високій температурі викликає процес горіння останнього. Піролізні котли економічніші і отже мають більший ККД. В процесі піролізного горіння утворюється мінімальна кількість сажі та золи, тому котел рідше, ніж звичайний, потребує чищення.

За матеріалом теплообмінника:

чавунний,

сталевий.

Опалювальні котли на твердому паливі поділяються за типом матеріалу теплообмінника: сталь або чавун, при цьому паливні ресурси у них ідентичні. Чавунні котли на твердому паливі відносяться до більш довговічних, тому що цей матеріал має властивість довго нагріватися і повільно остигати.

Сталеві котли більш стійкі до температур, але свої нюанси теж є - слабкість до корозії, а причина цього явища конденсат. Для чавунного котла такий вплив не страшний, але в будь-якому випадку тривалість служби залежить від якості сталі, товщини і факту належного поводження з обладнанням.

За видами споживаного палива:

на дровах,

на вугіллі,

на пелетах.

За способом завантаження палива котли бувають:

з ручним завантаженням,

обладнані пристроями автоматичної подачі палива (шнеками).

Котли з автоподачею можуть працювати в залежності від типу пальника на таких видах палива як вугілля фракцією до 25 мм, пелетах, сухій деревній стружці. Найголовніша перевага в тому, що завантаживши бункер один раз, до котла не потрібно звертатися довгий час від трьох до семи і більше днів залежно від розмірів бункера. ККД цих котлів досить високий, викиди в атмосферу мінімальні, встановлена температура підтримується стабільно, що дозволяє використовувати погодозалежні програматори. Природно, для роботи цих котлів необхідне автономне електричне живлення - простим бесперебойніком тут не обійтися.

За типом автоматики управління котлом:

енергонезалежні, з механічним управлінням (приплив повітря регулюється механічним регулятором тяги),

енергозалежні з електронним управлінням (зазвичай приплив повітря регулюється вентилятором, який керується електронним блоком управління).

Механічно керовані котли - енергонезалежні пристрої. Їх відрізняє те, що вони можуть без проблем працювати в гравітаційних системах. Принцип їх роботи в регулюванні тяги повітря механічним шляхом. Установка потужності в такому пристрої полягає в поперемінному відкритті або закритті шлюзів для тяги в котлі. Великий недолік такої системи у високій прямолінійності в управлінні температурою води. Це означає, що налаштовувати рівень необхідного виділення тепла доведеться постійно вручну. Різниця в температурі води, що нагрівається, коливається в межах 200С.

Котли з електронним управлінням. Регулювання необхідної температури води в зв'язку з потужністю , яка виділяється котлом, відбувається в автоматичному режимі. У котлів, оснащених електронним управлінням, автоматизований процес «піддува» повітря для збільшення ефективності підвищення температури горіння палива. ККД таких систем дуже високий. Регулювання температури води відбувається плавно. Недоліком цієї системи можна назвати її повну енергозалежність.