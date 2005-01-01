7 лучших стран для получения зарубежного образования

Получить образование за пределами своей страны – мечта многих абитуриентов. Воплотить задумку в реальность стоит, исходя из характеристик выбранного вуза и культурных особенностей. Присоединиться к числу студентов-иностранцев позволит краткий обзор преимуществ каждого участника рейтинга. Международный опрос студентов помог выявить лучшие страны для получения высшего образования.

№1. Канада

Занять первое место в рейтинге Канаде было достаточно легко. Высокий уровень толерантности, качественное образование и использование английского языка на каждом шагу сделали страну привлекательной для абитуриентов. Добавляя к этому приветливое отношение к иностранцам, становится ясно, что лучше Канады нет.

В пользу выбора страны для получения образования говорит низкий уровень преступности. Здесь удастся чувствовать себя комфортно и в безопасности независимо от вида деятельности.

№ 2. Австралия

Несмотря на далекое место расположения, Австралию считают подходящей страной для получения образования. Виной этому возможность найти новых друзей, доступность образования и удачное расположение университетских городков. Мельбурн, Сидней и Брисбен – лучшие города для студентов-иностранцев.

№ 3. Германия

Возможность получить работу и доступная стоимость образовательных программ сделали Германию первой среди европейских стран. Жизнь после выпуска в наиболее развитой стране складывается удачно у большинства студентов-выпускников. Проводить свободное время взаперти не приходится, ведь в городах Германии проводится масса фестивалей. Студенты могут побороться за право получать стипендию, что существенно снижает итоговую стоимость образования.

№ 4. Швейцария

Получить высокую оценку стране удалось не только из-за красивых пейзажей, но и благоприятных условий для обучения. Уровень жизни и качество образовательных программ стали решающими характеристиками для выбора Швейцарии в качестве места для саморазвития и интересных приключений.

№ 5. Соединенные Штаты Америки

Мультикультурность среды, высокое качество образования и широкий перечень возможностей после выпуска из вуза сделали США привлекательной для иностранцев. Университеты, которые относятся к списку лучших в мире, с радостью принимают на обучение иностранных студентов. Построить карьеру после выпуска из известных университетов удается каждому третьему бывшему студенту.

№ 6. Нидерланды

Популярность среди иностранцев стране удалось завоевать благодаря преподаванию на английском языке. Университеты предлагают получить образование по эксклюзивным специальностям и заняться саморазвитием во время обучения. Хорошая экология и развитая инфраструктура – приятный бонус к другим плюсам.

№ 7. Великобритания

Именно здесь расположены самые старые университеты мира – Оксфордский и Кембриджский. Высокое качество образования, наличие более 400 учебных заведений и мультикультурная среда делают Великобританию привлекательной в глазах сотен иностранных студентов.

В каждой стране можно найти свои преимущества для получения образования. Узнайте подробнее о том, как поступить в зарубежные университеты вместе с агентством SIMPLEX.UA.