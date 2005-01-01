Наматрасник: для чего нужен и как выбрать?

Качественный, комфортный, восстанавливающий сон напрямую зависит от кровати, матраса, постельного белья, чехла-наматрасника. К сожалению, чехлам уделяется наименьшее внимание, хотя этот аксессуар способен нивелировать или преувеличить достоинства спального места.

Наматрасники высокой степени жесткости предназначены для улучшения ортопедических качеств матраса. Менее жесткие чехлы способны сделать место сна мягче и уютнее для сна. Гигиенические наматрасники предназначены для защиты матраса от загрязнений, влаги, существенно увеличивая срок службы последнего.

Выбирая наматрасник для кровати, в первую очередь нужно определиться с основной целью его покупки, а также рядом других не менее важных факторов – оптимальный размер, способ крепления, материал, наполнение, правила ухода и так далее.

Основные виды наматрасников

По функциональному назначению чехлы для матрасов разделяют на три основные категории:

Защитные. Отвечают за защиту поверхности и внутренностей матраса от пота, влаги, загрязнений, пыли, пролитого кофе или сока. Они выполняют исключительно защитную роль, продлевая срок службы матраса и экономя время, деньги владельца, которые необходимы для выполнения регулярной химчистки.

Ортопедические. Станут идеальным вариантом для тех, кто по каким-либо причинам не хочет приобретать полноценный ортопедический матрас. Нередко чехлы укладывают на приставленные друг к другу кровати или же диваны.

Корректирующие. Помогают сделать место сна комфортные, удобнее. Немного тоньше и меньше ортопедического наматрасника. С их помощью можно выровнять поверхность, на которой предстоит сон, сделать ее более мягкой или наоборот более жесткой.

Различаются модели по способу крепления – с резинками по углам и в виде чехла, который полностью защищает матрас с торцов и по бокам. Второй вариант намного практичнее и удобнее, так как предотвращает риск смещения и образования складок под простынями.

Еще один немаловажный фактор – материал, из которого изготовлен наматрасник. Лучше выбирать натуральные ткани – шерсть, хлопок, шелк, бамбук. На рынке большим разнообразием представлены и гипоаллергенные чехлы, при длительном контакте с кожей они не вызывают раздражения и воспаления.

Советы по выбору

Перед тем, как купить наматрасник, нужно точно выяснить размеры матраса. Чехол должен покрывать спальное место полностью, не оставляя свободных промежутков. Слишком большие наматрасники также нецелесообразно приобретать, так как они в ходе эксплуатации будут съезжать, сползать и доставлять массу дискомфорта.

Желательно заранее узнать о правилах и рекомендациях по уходу за чехлом. Некоторые изделия нельзя стирать в обычных стиральных машинах, другие требуют использования специальных кондиционеров, ополаскивателей. Важно соблюдать советы производителей, чтобы обеспечить длительную и эффективную «жизнь» наматрасника, матраса и постельного белья.