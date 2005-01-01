Аренда автобуса на свадьбу

Свадьба – важнейшее событие в жизни влюбленных. На организацию у молодых уходит огромное количество сил и времени. В эти моменты жизни идеальными должны быть все детали! Арендовать автобус для транспортировки гостей, особенно, когда их много, – дело не быстрое. Найти безупречные варианты с выгодными ценами, полностью безопасными машинами, плюс внешним видом, подходящим для столь романтичного события, непросто. Для молодоженов аренда автобуса в Харькове это уже не проблема! В компании LUXE BUS можно подобрать лучший вариант для перевозки гостей к ЗАГСу, на фотосессию или прогулку, а затем к месту проведения банкета. Здесь в любой момент можно арендовать автобусы, сколько бы гостей ни было на празднике.

Если нужна аренда автобуса, LUXE BUS – гарантия выгодности и оперативной работы.

Автопарк богат автобусами, микроавтобусами с разным количеством посадочных мест. Повышенный уровень комфортности, аудио-, видеотехника, кондиционеры, эргономичные мягкие сидения обеспечат удобное, приятное времяпрепровождения гостей свадьбы. С подбором подходящего транспортного средства уж точно не возникнет трудностей. Машины исправны, проверены, а водители имеют стаж вождения от 10 лет. Комфорт и безопасность клиентов – главные показатели репутации фирмы.

Автобус можно выбрать на свой вкус. Модели LUXE BUS:

Mercedes Sprinter 21;

Volkswagen Lt-35 20;

Mercedes Sprinter 17;

Neoplan Transliner 49 + 2;

Neoplan 37-43;

Scania Century 59;

Volvo Luxury 61.

Кроме автопарка, администрация следит и за качеством оказываемых услуг, корректной работой водителей и персонала. Из каждой небольшой пассажирской перевозки, какой является транспортировка гостей свадьбы, команда выносит неоценимо важный опыт. Главное правило в работе: уважать желания клиентов. Это делает LUXE BUS лидером рынка пассажирских перевозок.

Десятки перевозок, совершенных благодаря слаженной работе сотрудников, – лучшая база для отработанных маршрутов. По некоторым водители ездят уже годы и знают все повороты.

Хотите лично удостовериться в надежности предоставляемых услуг? Приходите в офис по адресу Харьков, улица Ермаковская, 1, где можно полностью ознакомиться с работой компании, узнать полную информацию об имеющемся транспорте, дополнительных услугах, ценах в режиме офлайн.

Почему молодожены и организаторы свадеб выбирают LUXE BUS?