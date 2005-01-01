Вироби із штучного каменю та їх переваги № 8 (712) 8-15 червня 2021 року Кожна господиня мріє, щоб її кухня була практична, зручна, але ще й дуже красива. До складу кухні входить дуже багато різних елементів, але найголовнішим з них є стільниця хорошої якості. Навіть якщо в кухні є хороші меблі, зроблений гарний інтер'єр приміщення, але обрана погана і неякісна стільниця, то домогосподарці готувати на такій поверхні буде незручно, а сам процес не принесе їй ніякого задоволення. Ще зовсім недавно приблизно в дев'яності роки власники багатьох квартир на свою кухню купували тільки пластикову стільницю, яка на той момент була проявом розкоші в тій чи іншій сім'ї. Сучасні виробничі технології дозволяють фабрикам виготовляти стільниці, зроблені з граніту, мармуру, кальциту, а також штучного каменю. У людей є можливість купити будь-яку стільницю, але все ж багато хто воліє ту, яка зроблена зі штучного матеріалу. Тоді виникає питання: чому вибір падає саме на даний матеріал? Камінь представляє собою композитний матеріал, який складається з полімерних смол, кам'яної мінеральної крихти, а також різних барвників, які допомагають визначити відтінок каменю. Даний матеріал придумали ще в шістдесятих, і вже з того моменту він так і не втратив свою популярність, а навпаки продовжує завойовувати все нові ринки продажів і клієнтську базу. Це не натуральний матеріал, він поєднує в собі безліч якостей, що дозволяє йому вписуватися під що завгодно. На сьогоднішній момент виробники використовують штучний камінь для виробництва барних і кухонних стільниць, бортиків для басейну, сходових ступенів, а також підвіконь. Не варто забувати, що з такого каменю також виготовляють відмінні кухонні раковини. Всі ці вироби із штучного каменю можна замовити на сайті https://euro-lux.in.ua/izdeliya, де фахівці роблять це так професійно, що часом навіть важко відрізнити виріб від моделі з натурального каменю. Переваги штучного каменю Краса. Ця перевага проявляється в тому, що штучний камінь часто ні на крапельку не поступається за своїм зовнішнім виглядом натуральному каменю. Іноді навіть цей матеріал перевершує натуральний завдяки тому, що він має велику колірну розмаїтість. Маленька вага. Штучний камінь значно менше важить на відміну від натурального, що дозволяє знизити навантаження на опорні конструкції виробу. Його набагато простіше транспортувати і монтувати. Ці фактори впливають на підсумкову вартість. Відсутність швів на виробах зі штучного каменю. Технологія виробництва даного матеріалу полягає в тому, що всі необхідні складові елементи піддаються нагріванню, потім перемішуються між собою, а після фахівці вже надають матеріалу будь-яку бажану форму. Таким чином, готовий виріб не матиме жодних швів. Термостійкість. Справа в тому, що даний матеріал стійкий до високих температур, може витримувати навіть 180 градусів. Гігієнічність. Ця перевага пояснюється тим, що штучний матеріал у своїй структурі не містить пори, тому не вбирає в себе ні різну рідину, ні бактерії, ні всілякі запахи. За цим матеріалом не потрібно занадто ретельно доглядати. Господині, у якої буде стільниця, зроблена з даного матеріалу, досить пройтися мокрою ганчіркою по поверхні з використанням невеликої кількості миючого засобу. Довговічність в експлуатації. Виробники намагаються виготовляти даний матеріал так, щоб він був дуже міцним, але найчастіше середній термін експлуатації становить приблизно 20 років. Якщо з ним гарно поводитися, то він прослужить і 30 років. Можливість ремонту. Якщо станеться так, що якась частина поверхні стільниці зі штучного каменю може пошкодитися, то виробники зможуть з легкістю повернути їй первісну форму. Доступна цінова політика. Вартість штучного каменю набагато нижче в порівнянні з натуральним матеріалом - як мінімум в декілька разів. Звичайно, не варто забувати, що пластикові стільниці є ще дешевшими на відміну від стільниць, зроблених зі штучного каменю, але вони менш довговічні. Інші статті номеру Прибирання за допомогою ручного вертикального пилососа

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