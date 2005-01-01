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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Вироби із штучного каменю та їх переваги
Кожна господиня мріє, щоб її кухня була практична, зручна, але ще й дуже красива. До складу кухні входить дуже багато різних елементів, але найголовнішим з них є стільниця хорошої якості. Навіть якщо в кухні є хороші меблі, зроблений гарний інтер'єр приміщення, але обрана погана і неякісна стільниця, то домогосподарці готувати на такій поверхні буде незручно, а сам процес не принесе їй ніякого задоволення.
Ще зовсім недавно приблизно в дев'яності роки власники багатьох квартир на свою кухню купували тільки пластикову стільницю, яка на той момент була проявом розкоші в тій чи іншій сім'ї.
Сучасні виробничі технології дозволяють фабрикам виготовляти стільниці, зроблені з граніту, мармуру, кальциту, а також штучного каменю. У людей є можливість купити будь-яку стільницю, але все ж багато хто воліє ту, яка зроблена зі штучного матеріалу. Тоді виникає питання: чому вибір падає саме на даний матеріал?
Камінь представляє собою композитний матеріал, який складається з полімерних смол, кам'яної мінеральної крихти, а також різних барвників, які допомагають визначити відтінок каменю. Даний матеріал придумали ще в шістдесятих, і вже з того моменту він так і не втратив свою популярність, а навпаки продовжує завойовувати все нові ринки продажів і клієнтську базу.
Це не натуральний матеріал, він поєднує в собі безліч якостей, що дозволяє йому вписуватися під що завгодно. На сьогоднішній момент виробники використовують штучний камінь для виробництва барних і кухонних стільниць, бортиків для басейну, сходових ступенів, а також підвіконь. Не варто забувати, що з такого каменю також виготовляють відмінні кухонні раковини. Всі ці вироби із штучного каменю можна замовити на сайті https://euro-lux.in.ua/izdeliya, де фахівці роблять це так професійно, що часом навіть важко відрізнити виріб від моделі з натурального каменю.
Переваги штучного каменю
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