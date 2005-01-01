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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Недостатки государственных домов для престарелых, о которых люди не догадываются
Выбирая между частными и государственными пансионатами для престарелых граждан, человек чаще всего останавливается на втором варианте. Основная причина заключается в стоимости. Действительно, ценник в государственных заведениях существенно ниже. Но стоит ли экономить деньги в ущерб качеству предоставления услуг? Конечно, нет. К сожалению, люди даже не догадываются, какие недостатки имеются в государственных домах для престарелых граждан, и какие последствия они имеют.
1. Работа по шаблону
В госучреждении отсутствуют индивидуальные программы ухода. Там работают по шаблону. Если требуется реабилитация после болезни, никаких передовых методов восстановления не предложат. А вот частный пансионат для пожилых людей рассчитан именно на индивидуальный подход. Там вам подберут программу реабилитации после перенесенного недуга. Никаких шаблонов!
2. Низкий уровень проживания
В госучреждениях чаще всего встречаются следующие проблемы:
В таких условиях невозможно говорить о комфортном пребывании. Поэтому лучше выбрать частный пансионат. Там вы платите за максимальный комфорт своего пожилого родственника.
3. Подготовка документов занимает время
Вам придется столкнуться с бюрократическими проволочками, с вас обязательно потребуют деньги за ускорение процесса. Часто люди жалуются, что за хорошие места в госучреждении назначают высокий ценник. Очень сомнительно, что в итоге проживание вашего родственника там обойдется дешевле. В частном учреждении вам гарантируют быструю подготовку документов и отсутствие «подводных камней».
4. Банальная нехватка персонала
В государственном пансионате сотрудники работают на износ, из-за чего снижается качество их услуг. Возможна даже немотивированная агрессия, подавляющая хрупкую психику пожилых граждан. В частном доме престарелых таких проблем нет. Вы можете заказать дополнительные услуги. Например, если нужна сиделка для пожилых людей, вы согласуете график прихода и ухода в зависимости от состояния пожилого родственника.
5. В одной палате проживают несколько человек
Условия максимально приближены к больничным. В них ваш пожилой родственник будет ощущать себя некомфортно. А это негативно воздействует на его психику и сон. В частном доме для престарелых у постояльцев собственная комната, обустроенная с комфортом. К тому же вы можете выбирать, где именно лучше устроить близкого человека.
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