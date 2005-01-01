Недостатки государственных домов для престарелых, о которых люди не догадываются

Выбирая между частными и государственными пансионатами для престарелых граждан, человек чаще всего останавливается на втором варианте. Основная причина заключается в стоимости. Действительно, ценник в государственных заведениях существенно ниже. Но стоит ли экономить деньги в ущерб качеству предоставления услуг? Конечно, нет. К сожалению, люди даже не догадываются, какие недостатки имеются в государственных домах для престарелых граждан, и какие последствия они имеют.

1. Работа по шаблону

В госучреждении отсутствуют индивидуальные программы ухода. Там работают по шаблону. Если требуется реабилитация после болезни, никаких передовых методов восстановления не предложат. А вот частный пансионат для пожилых людей рассчитан именно на индивидуальный подход. Там вам подберут программу реабилитации после перенесенного недуга. Никаких шаблонов!

2. Низкий уровень проживания

В госучреждениях чаще всего встречаются следующие проблемы:

старые матрацы, на которых невозможно комфортно спать;

отсутствие поручней в необходимых местах;

несоблюдение температурного режима;

минимальное число развлечений;

старый ремонт в комнатах и на объекте в целом.

В таких условиях невозможно говорить о комфортном пребывании. Поэтому лучше выбрать частный пансионат. Там вы платите за максимальный комфорт своего пожилого родственника.

3. Подготовка документов занимает время

Вам придется столкнуться с бюрократическими проволочками, с вас обязательно потребуют деньги за ускорение процесса. Часто люди жалуются, что за хорошие места в госучреждении назначают высокий ценник. Очень сомнительно, что в итоге проживание вашего родственника там обойдется дешевле. В частном учреждении вам гарантируют быструю подготовку документов и отсутствие «подводных камней».

4. Банальная нехватка персонала

В государственном пансионате сотрудники работают на износ, из-за чего снижается качество их услуг. Возможна даже немотивированная агрессия, подавляющая хрупкую психику пожилых граждан. В частном доме престарелых таких проблем нет. Вы можете заказать дополнительные услуги. Например, если нужна сиделка для пожилых людей, вы согласуете график прихода и ухода в зависимости от состояния пожилого родственника.

5. В одной палате проживают несколько человек

Условия максимально приближены к больничным. В них ваш пожилой родственник будет ощущать себя некомфортно. А это негативно воздействует на его психику и сон. В частном доме для престарелых у постояльцев собственная комната, обустроенная с комфортом. К тому же вы можете выбирать, где именно лучше устроить близкого человека.