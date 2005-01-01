Хронический остеоартроз суставов: основные симптомы, профилактика

Хронический остеоартроз, боль в суставах, остеоартрит. Симптомы, причины, в чем опасность и к чему может привести заболевание ?

Хронический остеоартроз – это заболевание суставов и хрящей не воспалительного характера, в отличие от артрита, которое проявляется у мужчин и женщин в возрасте от 40 до 70 лет. Оно может поражать любые виды суставов, но чаще всего рук, коленей, бедер и позвоночника. Это заболевание приводит к износу хряща, который снижает уровень трения в суставах во время движения и защищает их от стирания.

Хронический остеоартроз, как облегчить жизнь своим близким

Полностью излечить эту болезнь невозможно, но при помощи эффективных методик и препаратов можно значительно улучшить качество жизни. Для профилактики помогают такие лекарства как Остеолон и другие. Информацию о лекарственных препаратах и их аналогов, вы можете найти в специальном справочнике Rx index.

Причины возникновения заболевания

Остеоартроз считается возрастным заболеванием. Однако, оно может развиваться и по другим причинам, например, вследствие какой-либо травмы сустава (ушибов, вывихов, переломов и т.д.), повышенных физических нагрузок, в особенности, если у вас имеется лишний вес, сахарный диабет или варикоз, а также по причине плоскостопия и врожденных отклонений.

Симптомы хронического остеоартрита

Основными симптомами этого заболевания считаются:

необъяснимые боли в суставах, что усиливаются при движении и не вызваны травмами;

нарушением подвижности сустава и чувства скованности после утреннего пробуждения, что проходит в течение получаса;

костные шпоры, которые формируются вокруг пораженных суставов.

Остеоартроз по своей симптоматике может напоминать многие другие заболевания суставов, например, подагру и артрит. Только качественная диагностика, детальные лабораторные исследования, рентгенография способны дать точный ответ и подтвердить окончательный диагноз.

Профилактика и лечение заболевания

В лечении остеоартроза используют массажи, гимнастику, физиотерапию, процедуру электрофореза, а также определенные медикаменты, которые может прописать только врач. В качестве профилактических мер можно назвать лечебную физкультуру, контроль веса и уровня сахара в крови, нормальный режим дня, снижение нагрузок на суставы и отдых.