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Хронический остеоартроз суставов: основные симптомы, профилактика
Хронический остеоартроз, боль в суставах, остеоартрит. Симптомы, причины, в чем опасность и к чему может привести заболевание ?
Хронический остеоартроз – это заболевание суставов и хрящей не воспалительного характера, в отличие от артрита, которое проявляется у мужчин и женщин в возрасте от 40 до 70 лет. Оно может поражать любые виды суставов, но чаще всего рук, коленей, бедер и позвоночника. Это заболевание приводит к износу хряща, который снижает уровень трения в суставах во время движения и защищает их от стирания.
Хронический остеоартроз, как облегчить жизнь своим близким
Полностью излечить эту болезнь невозможно, но при помощи эффективных методик и препаратов можно значительно улучшить качество жизни. Для профилактики помогают такие лекарства как Остеолон и другие. Информацию о лекарственных препаратах и их аналогов, вы можете найти в специальном справочнике Rx index.
Причины возникновения заболевания
Остеоартроз считается возрастным заболеванием. Однако, оно может развиваться и по другим причинам, например, вследствие какой-либо травмы сустава (ушибов, вывихов, переломов и т.д.), повышенных физических нагрузок, в особенности, если у вас имеется лишний вес, сахарный диабет или варикоз, а также по причине плоскостопия и врожденных отклонений.
Симптомы хронического остеоартрита
Основными симптомами этого заболевания считаются:
Остеоартроз по своей симптоматике может напоминать многие другие заболевания суставов, например, подагру и артрит. Только качественная диагностика, детальные лабораторные исследования, рентгенография способны дать точный ответ и подтвердить окончательный диагноз.
Профилактика и лечение заболевания
В лечении остеоартроза используют массажи, гимнастику, физиотерапию, процедуру электрофореза, а также определенные медикаменты, которые может прописать только врач. В качестве профилактических мер можно назвать лечебную физкультуру, контроль веса и уровня сахара в крови, нормальный режим дня, снижение нагрузок на суставы и отдых.
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